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140 km च्या वेगाने धडकणार चक्रीवादळ, अरबी समुद्रातही बदल; महाराष्ट्राला अलर्ट, 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता

अर्णब' चक्रीवादळ आज धडकण्याचा अंदाज असून महाराष्ट्रावर त्याचा काय परिणाम होणार जाणून घेऊयात सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 27, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 07:49 AM IST
140 km च्या वेगाने धडकणार चक्रीवादळ, अरबी समुद्रातही बदल; महाराष्ट्राला अलर्ट, 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता
Image Credit: ay of Bengal Cyclone

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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