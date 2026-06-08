Dadar BEST Bus Accident: दादर प्लाजा टॉकीजजवळ बेस्ट बसची गाड्यांना धडक; भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू तर अनेक जखमी

Mumbai Dadar BEST Bus Accident As Driver lose Control: दादरमधील प्लाझा सिनेमा परिसरात सोमवारी सकाळी बेस्टच्या बसचा गंभीर अपघात झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, बस चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने बसने रस्त्यावरील अनेक वाहनांना धडक दिली. या दुर्घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून काही जण जखमी झाले आहेत. धारावीहून दादरकडे येणारी बेस्टची 463 क्रमांकाची बस प्लाझा सिनेमा परिसरातून जात असताना हा अपघात घडला. बसने प्रथम एका ट्रेलरला धडक दिली आणि त्यानंतर रस्त्यावरील तीन ते चार वाहनांना जोरदार धडक बसली. काही दुचाक्यांचे मोठे नुकसान झाले असून एक दुचाकी बसखाली अडकल्याची माहिती समोर आली आहे.
या अपघातात बसमधील किमान चार प्रवासी जखमी झाले असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रिषभ गुप्ता, सतीश वाघांब्रे आणि महेश डोईफोडे अशी काही जखमींची नावे समोर आली आहेत.
सकाळी सुमारे 9.30 वाजण्याच्या सुमारास कोतवाल गार्डनजवळ हा अपघात घडला. प्लाझा सिनेमा परिसर हा दादरमधील अत्यंत वर्दळीचा भाग मानला जातो. व्यापारी, नोकरदार, फेरीवाले आणि प्रवाशांची दिवसभर मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे अपघातानंतर परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली.
अपघातग्रस्त बस ही इलेक्ट्रिक बस असल्याची माहिती मिळत असून पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असून अपघाताचे नेमके कारण शोधले जात आहे.
प्लाझा सिनेमा परिसरात झालेल्या या अपघातानंतर कोतवाल गार्डन चौक आणि आजूबाजूच्या भागातील वाहतूक विस्कळीत झाली असून वाहनांची हालचाल संथ गतीने सुरू आहे.
या भीषण अपघातात फक्त बेस्ट बसचे नाही तर अनेक गाड्यांचेही नुकसान झाले आहे.
बेस्ट बस आणि कार अपघातामुळे कोतवाल गार्डन (दादर) येथे जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे.— Sagar Tiwari (@Sagartiwari02) June 8, 2026
Traffic Movement Is Slow At Kotwal Garden (Dadar) Due To BEST Bus And Car Accident.
#MTPTrafficUpdate pic.twitter.com/0dM4yB4rfc
दादरमधील बेस्ट अपघातानंतर बेस्टच्या भाडेतत्वावरील बेस्ट बससंबंधी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून बेस्टच्या भाडेतत्त्वावरील बसमधून प्रवास करणे धोक्याचे ठरतेय का?? भाजेतत्वावरील बेस्ट बसचे कर्मचारी, बसचे चालक पुरेसे प्रशिक्षीत नाहीत का? आधीच आर्थिकदृष्ट्या उतरती कळा लागलेल्या बेस्टचा प्रवास सुरक्षीत राहीलाय का? असे अनेक प्रश्न पडतात.