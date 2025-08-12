English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दादरमध्येच इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू केला; फक्त BMC नाही तर डायरेक्ट कोर्टालाच चॅलेंज

कबुतरांना दाणापाणी देण्यावर हायकोर्टानं बंदी कायम ठेवलीय. असं असतानाही मुंबईत दादर इथल्या कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना खाद्य देण्याची नवी शक्कल लढवण्यात आलीय. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 12, 2025, 05:30 PM IST
Dadar Kabutar Khana Controversy : राज्यात सध्या कबुतरखान्यांवरील बंदीवरून वातावरण पेटलंय. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेनं अनेक ठिकाणी कबुतरखाने बंद केलेत. दादरमधील प्रसिद्ध कबुतरखानाही बंद करण्यात आलाय. कबुतरांना दाणे न टाकण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. मात्र काही जण आता कोर्टाचे आदेशही पायदळी तुडवतायत. दादरच्या कबुतरखान्याजवळ एका व्यक्तीने आपल्या कारच्या टपावर कबुतरांसाठी खाद्य ठेवल्याचा प्रकार समोर आला. यानंतर आता दादरमध्येच इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरु केल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. 

दादरमधील कबूतरखाना प्रकरणावरून मुंबई महापालिका आक्रमक झाली आहे. BMCच्या वतीने दुस-यांदा कबुतरखान्यावर ताडपत्री लावण्यात आली आहेत. ही ताडपत्री आंदोलकांनी फाडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई होणार आहे. असा इशाराच मुंबई महापालिकेने आंदोलकांना दिला आहे.  असे असताना दादरमध्येच इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कोर्टाचा आदेश झुगारुन मुजोरी कायम आहे.  दादर परिसरातच अनधिकृतपणे इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरु करण्यात आला आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पालिकेकडून कबुतरखाना ताडपत्रीच्या माध्यमातून झाकण्यात आला आहे.  तर कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्या नागरिकांवर पालिकेची करडी नजर आहे.

दरम्यान, बेकायदेशीरपणे कबूतरांना दाणे टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.  13 जुलै  ते 3 ऑगस्ट पर्यंत पालिकेने आतापर्यंत एकूण  44 कबूतरखाने प्रकरणी 142 गुन्हे दाखल केले आहेत. या सगळ्यांकडून 68700 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. सगळ्यात जास्त दंड हा दादर पच्छिम येथील कबुतरखान्याच्या ठिकाणावरून 51 जणांनकडून वसूल करण्यात आला आहे. 

 

