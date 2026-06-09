Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /Dadar BEST Bus Accident: लग्नासाठी गावी जाणार होता पण नियतीने घातला घाला, दादर बस दुर्घटनेत डिलिव्हरी बॉयचा दुर्दैवी मृत्यू

Dadar BEST Bus Accident: लग्नासाठी गावी जाणार होता पण नियतीने घातला घाला, दादर बस दुर्घटनेत डिलिव्हरी बॉयचा दुर्दैवी मृत्यू

Dadar Plaza Best Bus Accident: मुंबई दादर येथे सोमवारी घडलेल्या भीषण बस अपघातात 23 वर्षीय नियाजचा मृत्यू झाला. त्याची स्वतःची स्टोरी मन सुन्न करणारी आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 09, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:59 AM IST
Dadar BEST Bus Accident: लग्नासाठी गावी जाणार होता पण नियतीने घातला घाला, दादर बस दुर्घटनेत डिलिव्हरी बॉयचा दुर्दैवी मृत्यू

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'परम आदरणीय 'महात्मा' किरीटभाई सोमैया' उल्लेख करत राऊतांचं पत्र; म्हणाले, 'नाहीतर..'
Sanjay Raut37 min ago
2
lpg cylinder1 hr ago
3
political news1 hr ago
4
audio clip1 hr ago
5
gold rate2 hrs ago