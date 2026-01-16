English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
दादरमध्ये शत् प्रतिशत ठाकरे ब्रँड!दादरचा 'किल्ला' ठाकरेंचाच, उद्धव ठाकरेंचा भाजपला तर राज ठाकरेंचा यांचा शिंदेंना धक्का

दादरमध्ये ठाकरे बंधूंनी आपला गड राखला आहे. त्यामुळे ठाकरे ब्रँड चालत नसल्याचं म्हणणाऱ्यांना ठाकरे बंधूंनी चोख उत्तर दिलं आहे. दादरमध्ये मनसे आणि शिवसेना या दोघांचेही उमेदवार विजयी झाले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 07:59 PM IST
ठाकरे हा ब्रँड नाही त्याचा बँड वाजवू असं म्हणणाऱ्यांना ठाकरे बंधूंनी चोख उत्तर दिलंय. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही दादरचा गड राखला आहे. राज ठाकरे यांचे उमेदवार यशवंत किल्लेदार हे विजयी झाले आहेत. तर उद्धव ठाकरे यांचे मिलिंद वैद्य विजयी झाले आहेत. 

यशवंत किल्लेदार यांनी यांनी एकनाथ शिंदेंच्या प्रिती प्रकाश पाटणकर यांना हरवून विजय मिळवला आहे. तर मुंबईतील माहीममध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा दबदबा पाहायला मिळाला. ठाकरे गटाचे उमेदवार मिलिंद वैद्य हे वॉर्ड क्र. 182 मधून विजयी झाले आहेत. शिवसेना व मनसे कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत विजयी मिरवणूक काढली. उद्धव ठाकरेंनी दाखवलेला विश्वास मी कार्यकर्त्यांना दिला आणि निवडून आलो, असे ते म्हणाले.

लालबाग - परळच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे बंधूंचाच झेंडा कायम

गिरणगावचा गड ठाकरे बंधूंनी राखला असून गिरणगावातील 7 प्रभागांपैकी 6 प्रभागांमध्ये ठाकरे बंधूंचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. 7 पैकी 6 जागांवर ठाकरे बंधूंचा विजय झाला असून एका जागेवर समाजवादी पक्षाचा विजय झाला आहे. 

आतापर्यंत मुंबईत मनसेचे सहा उमेदवार विजयी...

 प्रभाग  क्रमांक 38 मनसेच्या सुरेखा परब विजयी...

प्रभाग क्रमांक 74 मधून विद्या आर्या मनसेच्या उमेदवार विजयी...

प्रभाग क्रमांक 128 मनसेच्या सई शिर्के विजयी...

प्रभाग क्रमांक २०५ मधून मनसेच्या सुप्रिया दळवी विजयी

115 मधून मनसे ज्योती राजभोज विजयी...

प्रभाग क्रमांक 110 मनसे उमेदवार हरी नाक्षी चिराथ विजयी.

बालेकिल्ल्यावर वर्चस्व कायम...

गिरणगाव आणि मध्यमवर्गीय मराठी बहुल लोकसंख्या असणाऱ्या परळ आणि लालबाग या भागामध्ये सुरुवातीपासूनच वर्चस्व होतं आणि हे अस्तित्वं 2026 च्या निवडणुकांमध्येसुद्धा ठाकरेंचं वर्चस्व या मतदारसंघावर अबाधित असल्याचं पाहायला मिळालं. 203 आणि 204 या प्रभागांमध्ये शिवसेना (उबाठा) साठी उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांना कायमच मताधिक्य मिळालं आहे. काळात मागे डोकावून पाहिल्यास, नारायण राणेंपासून ते अगदी शिंदेंपर्यंत ठाकरेंच्या पक्षात झालेली बंडाळीसुद्धा लालबाग -परळचं आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नातं तोडू शकली नाहीत. यावेळीसुद्धा कोकीळांचं बंड इथं अपवाद ठरलं नाही. बंडखोरीची दृष्ट लागलेल्या लालबागमधीत मतदार आणि कट्टर शिवसैनिकांनी हा गड खऱ्या अर्थानं राखला असं म्हणायला हरकत नाही.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

