English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • निवडणुकीच्या 3 दिवस आधीच लालबाग-परळमध्ये ठाकरेंना मोठा धक्का, निष्ठावंताने सोडली साथ; मराठी मतांना फटका?

निवडणुकीच्या 3 दिवस आधीच लालबाग-परळमध्ये ठाकरेंना मोठा धक्का, निष्ठावंताने सोडली साथ; मराठी मतांना फटका?

Dagadu Sakpal: परळचे माजी आमदार दगडू सकपाळ यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश झाला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 11, 2026, 03:31 PM IST
निवडणुकीच्या 3 दिवस आधीच लालबाग-परळमध्ये ठाकरेंना मोठा धक्का, निष्ठावंताने सोडली साथ; मराठी मतांना फटका?
दगडू सकपाळ

Dagadu Sakpal: महाराष्ट्रात 16 जानेवारीला 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. याआधी मुंबईतल्या राजकारणात खळबळजनक घटना घडत आहेत. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार दगडू सकपाळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समोर शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला. यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसलाय. सकपाळ हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे विश्वासू अनुयायी म्हणून प्रसिद्ध आहेत आणि लालबाग-परळ भागात त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. या निर्णयासाठी मनावर दगड ठेवावा लागला, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

Add Zee News as a Preferred Source

सकपाळ यांच्या नाराजीचे कारण

परळचे माजी आमदार दगडू सकपाळ यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश झाला. या प्रवेशापूर्वी त्यांनी एकमेकाची सदिच्छा भेट घेतली होती. सकपाळ यांची मुलगी रेश्मा सकपाळ शिवडी विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 203 मधून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होत्या. मात्र ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने त्यांना उमेदवारी दिली नाही. यामुळे सकपाळ कुटुंब नाराज झाले. मी म्हातारा झाल्याने माझी गरज आता त्यांना वाटली नसेल. त्यामुळे त्यांनी माझी साधी चौकशीही केली नाही, असे सकपाळ यांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितले. 2 दिवसांपूर्वी शिंदे यांनी सकपाळ यांच्या घरी भेट घेऊन चर्चा केली होती. ज्यानंतर त्यांनी शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतला.

एकनाथ शिंदेंकडून कौतुक

पक्षप्रवेशानंतर शिंदे यांनी सकपाळ यांना बाळासाहेबांचे कट्टर आणि समर्पित कार्यकर्ता म्हणून वर्णन केले. सकपाळ यांनी लालबागमध्ये शिवसेनेची नीट वाढ केली आणि मुंबईच्या शिवसेनेचा मजबूत पाया रचल्याचे शिंदेंनी सांगितले. तिकडे जुन्या कार्यकर्त्यांची कदर होत नाही. सकपाळ यांना आता लालबागच्या गणपती आणि मुंबईच्या राजाचा आशीर्वाद मिळाला आहे, असे ते म्हणाले.

दगडू सकपाळ कोण आहेत? 

दगडू सकपाळ हे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत जे पक्षाच्या सुरुवातीपासून सक्रिय आहेत. ते लालबाग-परळ भागातील शिवसेनेच्या मजबूत आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जातात. पश्चिम महाराष्ट्रातील संपर्क प्रमुख म्हणून त्यांची जबाबदारी होती. बाळासाहेब ठाकरे यांचे निकटवर्ती असलेले सकपाळ हे पक्षाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणारे आहेत आणि त्यांचा जनसंपर्क खूप विस्तृत आहे.

शिंदे यांचा ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष हल्ला

सकपाळ यांचे कौतुक करताना शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंचा नामोल्लेख टाळून टीका केली. काही लोक जुन्या सहकाऱ्यांना कचरा समजून टाकून देतात आणि बदनामी करतात. घाटकोपरच्या एका सभेत सकपाळ यांनी शिंदेंच्या भविष्याबद्दल सकारात्मक भविष्यवाणी केली होती, ज्याची आठवण शिंदे यांनी काढली. शाखाप्रमुख ते मुख्यमंत्री असा त्यांचा प्रवासही नमूद केला.

राजकीय परिणाम 

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या 2026 च्या पार्श्वभूमीवर ही घटना महत्त्वाची आहे. सकपाळ यांचा शिंदे गटात सामील होणे ठाकरे गटासाठी धक्कादायक आहे, कारण लालबागसारख्या भागात सकपाळ यांचा प्रभाव पक्षाच्या यशासाठी महत्त्वाचा होता. यामुळे शिवसेनेच्या दोन गटांमधील स्पर्धा अधिक तीव्र होईल आणि मुंबईच्या राजकारणात नवे बदल घडू शकतात. सकपाळ यांचा अनुभव शिंदे गटाला मजबुती देईल, असे म्हटले जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMumbai Municipal Corporation Electionmumbai electionLalbaug Election

इतर बातम्या

Ladki Bahin: जानेवारीत नाही मिळणार 'लाडकी बहीण'चा...

महाराष्ट्र बातम्या