Marathi News
VIDEO : ..7, 8, 9, 10! दहा थरांची विश्वविक्रमी सलामी; ठाण्यातील दहीहंडीनं वेधलं जगाचं लक्ष

Dahi Handi 2025 Govinda: मुंबईत दहीहंडी उत्सव शिगेला पोहोचला असतानाच ठाण्यातील दहीहंडीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 16, 2025, 01:54 PM IST
Dahi Handi 2025 Govinda : मुंबईसह ठाण्यात दहीहंडी उत्सवा मोठ्या थाट्यामाट्यात सुरु आहे. मुंबई आणि ठाण्यातील दहीहंडी फोडण्यासाठी गोविंदा पथक शर्थीचे प्रयत्न करत आहे.  जय जवान यंदा तरी 10 थर लावणार का याकडे लक्ष असताना कोकण नगर गोविंदा पथकाने 10 थर रचून विश्वविक्रम केला आहे. हा थरार अनुभव ठाण्यातील प्रताप सरनाईक यांच्या संस्कृती युवा प्रतिष्ठान दहीहंडी सोहळ्यात पाहिला मिळाला. (Dahi Handi 2025 Konkan Nagar Govinda team created a world record by making 10 step thar handi at Pratap Sarnaik Sanskriti Yuva Pratishthan in Thane)

गोविंदा रे गोपाळा...अशा घोषणा देत गोविंदा पथक उंच थर रचण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. मुंबई - ठाण्यातील लहान मोठी गोविंदा पथकं उंच थर लावण्यासाठी दरवर्षी मैदानात उतरतात. या थराचा बादशाह मुंबईतील पश्चिम उपनगरांमधील जोगेश्वरी जय जवान गोविंका पथकाच्या पथकं नऊ थर रचण्यात आघाडीवर आहेत. पण यंदा त्यांचा हा विक्रम कोकण नगर गोविंदा पथकाने 10 थर रचून मोडला आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

या विश्वविक्रमला गवसणी घालण्यासाठी प्रताप सरनाईक यांच्या संस्कृती युवा प्रतिष्ठानने त्यांना 25 लाखांचे बक्षिस देण्यात आलं आहे. 

जय जवान गोविंदा पथकाने 2012 मध्ये ठाण्यात प्रथमच नऊ थर रचून विक्रम केला होता. त्यानंतर या पथकाने त्याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये स्पेनमधील पथकाच्या विक्रमाची बरोबरी केली होती. त्यानंतर या पथकाने साडे नऊ थर रचून आपलाच विक्रम मोडीत काढला. जय जवान गोविंदा पथकापाठोपाठ जोगेश्वरीतील आर्यन गोविंदा पथक आणि कोकण नगर गोविंदा पथक आणि अंधेरी (पूर्व) येथील मालपा डोंगरी, त्याचबरोबर सांताक्रुझमधील विघ्नहर्ता, बोरिवलीतील शिवसाई गोविंदा पथक नऊ थर रचण्यात आघाडीवर आहेत. यंदा कोकण नगर गोविंदा पथकाने ठाण्यात सर्वांना मागे टाकून 10 थर रचून विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला आहे. 

तर आर्यन्स गोविंदा पथकाने नऊ थर रचण्याचा पराक्रम केला. मुंबईतील प्रसिद्ध जय जवान गोविंद पथकाचा नऊ थर रचण्याचा पहिला प्रयत्न फसला. जय जवान गोविंदा पथकाने दादरमधील हिंदू कॉलनी येथे दहीहंडी रचली. यावेळी जय जवान मंडळाने चार एक्के लावले. चार एक्के लावणे ही जय जवानची खासियत आहे.

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Tags:
Dahi Handi 2025govinda pathakJai Jawan Govinda PathakMumbai newsdahi handi thar

