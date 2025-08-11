दहीहंडीआधी मुंबईत मोठी दुर्घटना; सरावादरम्यान 11 वर्षीय गोविंदाचा सहाव्या थरावरून कोसळून मृत्यू

Dahi Handi 2025 : दहीहंडीआधी मुंबईत मोठी दुर्घटना घडली आहे. दहिसरमध्ये दहीहंडी सरावादरम्यान अकरा वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे सुरक्षा उपायांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल आहे. दहिसर केतकीपाडा येथे दहीहंडीच्या सरावादरम्यान दुर्देवी घटना घडली. महेश जाधव असं मृत्यू झालेल्या मुलाचं नाव आहे.. या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच लहान वयातील गोविंदांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दहिसर केतकीपाडा येथे दहीहंडीच्या सरावादरम्यान घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत अकरा वर्षीय महेश रमेश जाधव या बाल गोविंदाचा मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महेश जाधव हा आपल्या पथकासोबत दहीहंडी सरावात सहभागी झाला होता. मात्र, सरावादरम्यान झालेल्या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.
दहिसरच्या केतकीपाडा येथे रविवारी रात्री नेहमीप्रमाणे नवतरूण मित्रमंडळाचे पथक गोविंदाचा सराव करत होते. या पथकात महेश रमेश जाधव (11) या चिमुकल्या गोविंदाचा समावेश होता. या पथकाने 6 थर लावले होते. चिमुकला महेश सहाव्या थरावर चढला होता. रात्री पावणे दहाच्या सुमारास तो ६ व्या थरावरून कोसळला आणि त्याला झेलण्याच्या आत तो जमिनीवर पडला. त्याला उपचारासाठी दहिसर पूर्वेच्या प्रगती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
या दुर्घटनेमुळे मोठी शोककळा पसरली आहे. तो अल्पवयीन गोविंदा नवतरुण मित्र मंडळ पथकाचा सदस्य होता. याप्रकरणी दहिसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यावरून हे स्पष्ट होत आहे की अनेक छोटे गोविंदा पथक कोणत्याही ठोस सुरक्षा उपायांशिवाय सराव करत आहेत. हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, गादी इत्यादींचा वापर न केल्याने अशा घटना घडण्याची शक्यता वाढते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा सराव व स्पर्धांसाठी शासनाने कठोर सुरक्षा नियमावली लागू करून तिचे काटेकोर पालन करण्याची गरज आहे.