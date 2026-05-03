भरदुपारी अचानक क्रेन कोसळली, दहिसर-भाईंदर लिंक रोडच्या कामादरम्यान दुर्घटना; दोन कामगारांचा मृत्यू

Dahisar-Bhayander Link Road Project: दहिसर-भाईंदर लिंक रोड प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान मिरा रोड पश्चिम भागातील कास्टिंग यार्डमध्ये शनिवारी दुपारी एक अतिशय दुर्दैवी आणि गंभीर अपघात घडला. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्डर तयार करण्याचे आणि बसवण्याचे काम सुरू असून, त्यासाठी विशेष यार्ड उभारण्यात आले आहे. याच ठिकाणी गँट्री क्रेन उभारणीचे काम सुरू असताना अचानक क्रेनचा एक महत्त्वाचा भाग सुमारे १२ मीटर उंचीवरून खाली कोसळला. ही घटना दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. त्या वेळी काही कामगार क्रेनच्या वरच्या भागावर काम करत होते. क्रेनचा भाग कोसळल्यामुळे त्यावर काम करणारे रघुनाथ भक्तबल्लव दास (वय ३८) आणि कला महिंदर सिंग (वय ४५) हे दोघेही खाली पडले. उंचावरून पडल्यामुळे त्यांना अत्यंत गंभीर दुखापती झाल्या.
घटनेनंतर तातडीने स्थानिक कामगार आणि अधिकाऱ्यांनी मदतकार्य सुरू केले आणि जखमी कामगारांना जवळच्या जोशी शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, त्यांच्या जखमा इतक्या गंभीर होत्या की डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांना दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. या घटनेमुळे कामगारांमध्ये भीतीचे आणि दुःखाचे वातावरण पसरले आहे.
मृत कामगारांपैकी रघुनाथ हे ओडिशा राज्यातील जाजपूर जिल्ह्यातील रहिवासी होते, तर कला महिंदर सिंग हे पंजाबमधील जालंधर येथील होते. दोघेही आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी या प्रकल्पावर काम करत होते. त्यांच्या निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
या प्रकरणी भाईंदर पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना योग्य प्रकारे राबवण्यात आल्या होत्या का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या घटनेमागे मानवी निष्काळजीपणा किंवा तांत्रिक त्रुटी कारणीभूत आहेत का, याचा तपास केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेने या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीदरम्यान कामगार सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, कामगारांच्या सुरक्षेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानक कार्यपद्धतींचे पालन झाले होते का, याचीही काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.
या अपघाताची निष्पक्ष आणि तांत्रिक दृष्टीकोनातून चौकशी करण्यासाठी व्हीजेआयटी (वीरमाता जिजाबाई तांत्रिक संस्था) येथील प्राध्यापकांचा तज्ज्ञ चमू नेमण्यात आला आहे. हा चमू घटनास्थळाची पाहणी करून, संबंधित यंत्रणा, सुरक्षा उपाय आणि कामाच्या प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर एक वस्तुनिष्ठ आणि तथ्याधारित अहवाल महापालिकेला सादर केला जाईल.
या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काम करताना सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव या दुर्घटनेतून होते. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक कडक नियमांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे काटेकोर पालन होणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि त्यांचे काटेकोर पालन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.