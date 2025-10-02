English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दसऱ्याच्या दिवशी मुंबईकरांचा खोळंबा, 'ही' स्थानके गाठणे होणार कठिण, मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक

Central Railway Megablock Update: दसऱ्याला आज मध्य रेल्वेवर खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. कारण आज मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 2, 2025, 08:11 AM IST
Central Railway Megablock Update: दसरा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक आहे. या दिवशी महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यात नवीन वस्तु खरेदी करण्याची किंवा वास्तुची पूजा करण्याची परंपरा आहे. अनेकजण या दिवशी वाहन, गृह किंवा नवीन वस्तुंची खरेदी करतात. तुम्हीदेखील दसऱ्याच्या दिवशी घराबाहेर पडण्याचा विचार करताय. तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. दसऱ्याच्याच दिवशी मध्य रेल्वेने मेगाब्लॉक घोषित केला आहे. 

गुरुवारी सकाळी 11 ते दुपारी 3.30 या कालावधीत मध्य रेल्वे ब्लॉक घेणार आहे. त्यामुळं कर्जत-खोपोलीदरम्यान अप आणि डाउन लोकल सेवा बंद राहणार आहे. त्यामुळं सणासुदीच्या दिवशी प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात कर्जत स्थानकावर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी मध्य रेल्वे विशेष वाहतूक ब्लॉक घेण्यात आला आहे.

हा ब्लॉक भिवपुरी स्थानक – जांब्रुंग केबिन – ठाकूरवाडी – नागनाथ केबिन ते कर्जतदरम्यान असेल. या ब्लॉकमुळे लोकल आणि लांबपल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, कर्जत येथे अनेक नवीन गृहप्रकल्प झाले आहेत. आज दसऱ्याच्या दिवशी गृह खरेदीसाठी व पूजेसाठी मुंबईतून अनेक जण कर्जतला जाण्याची शक्यता आहे. अशातच ब्लॉक असल्याने नागरिकांचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे.

2 ऑक्टोबर रोजी रद्द होणाऱ्या लोकल

डाऊन लोकल रद्द

दुपारी 1.15 वाजता सुटणारी कर्जत – खोपोली लोकल रद्द करण्यात येईल.

अप लोकल रद्द

दुपारी 2.55 वाजता सुटणाऱ्या खोपोली – कर्जत लोकल रद्द करण्यात येईल.

लोकल अंशतः रद्द

सकाळी 9.01, 9.30, 9.57, 11.14 वाजता सुटणाऱ्या सीएसएमटी – कर्जत लोकल नेरळपर्यंत चालवण्यात येतील. नेरळ – कर्जतदरम्यानची लोकल सेवा रद्द असेल.

दुपारी 12.05 वाजता ठाणे – कर्जत लोकल नेरळपर्यंत चालवण्यात येईल. नेरळ – कर्जतदरम्यानची लोकल सेवा रद्द असेल.

दुपारी 12.20 वाजता सुटणारी सीएसएमटी – खोपोली लोकल नेरळ येथे रद्द करण्यात येईल. नेरळ – खोपोलीदरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.

सकाळी 10.36 वाजता आणि दुपारी 2.45 वाजता सुटणारी सीएसएमटी – कर्जत लोकल अंबरनाथपर्यंत चालवण्यात येईल. अंबरनाथ – कर्जतदरम्यान लोकल सेवा रद्द असेल.

दुपारी 1.19 वाजता सुटणारी सीएसएमटी – कर्जत लोकल ठाणे येथे रद्द करण्यात येईल. ठाणे – कर्जतदरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.

सकाळी 10.43, 11.19, दुपारी 12.1आणि दुपारी 1.55 वाजता सुटणाऱ्या कर्जत – सीएसएमटी लोकल नेरळ येथून नियोजित वेळापत्रकानुसार चालवण्यात येतील.

दुपारी 1.27 वाजता सुटणारी कर्जत – ठाणे लोकल नेरळ येथून नियोजित वेळापत्रकानुसार चालवण्यात येईल.

दुपारी 12.23 आणि दुपारी 4 वाजता सुटणाऱ्या कर्जत- सीएसएमटी लोकल अंबरनाथ येथून नियोजित वेळापत्रकानुसार चालवण्यात येतील.

दुपारी 1.48 वाजता सुटणारी खोपोली- सीएसएमटी लोकल ठाणे येथून नियोजित वेळापत्रकानुसार चालवण्यात येतील.

