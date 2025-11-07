English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सुंदर निसर्ग, छोटसं गाव अन्... कोकणातील प्राइम लोकेशनवरील दाऊदची संपत्तीच विकलीच जाईना; किंमत फक्त...

Dawood Ibrahim Kokan Property: 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांचा मुख्य आरोपी असलेला दाऊद सध्या पाकिस्तानात असल्याचे मानले जाते. त्याचे अनेक नातेवाईक पाकिस्तान, दुबई किंवा इतर देशांत आहेत, पण काही भारतात राहतात, मुख्यतः मुंबई आणि आसपासच्या भागात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 7, 2025, 08:56 AM IST
कोकणामधील खेड येथील एका छोट्याश्या गावात आहे ही संपत्ती (फोटो सोशल मीडियावरुन)

Dawood Ibrahim Kokan Property:  कुख्यात दाऊद इब्राहिम याची मुंबईतील तसेच खेडमधील मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी लिलाव पुकारण्यात आला होता. मात्र त्या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणीही फिरकले नाही. त्यामुळे या मालमत्तांचा भविष्यात पुन्हा लिलाव करू असे सफेमा कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

नेमकी कुठे आहे ही जमीन?

रत्नागिरीमधील खेड तालुक्यातील मुंबके या गावातील दाऊदची वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे. हेच दाऊदचे मूळ गाव आहे. तस्कर आणि परकीय चलन (मालमत्ता जप्त) कायदा (सफेमा) आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाच्या कार्यालयाने विक्रीसाठी ठेवलेल्या नऊ मालमत्तांपैकी एक मालमत्ता या गावातील होती. हा लिलाव सक्षम अधिकारी सुरभी शर्मा यांच्या देखरेखीखाली पार पडला, परंतु बोली लावणारा कोणी पुढे आलाच नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

किती क्षेत्रफळाची आहे जमीन?

सफेमा अधिकाऱ्यांच्या मते, खेड-मुंबके येथील चार भूखंड दाऊदची आई अमिना बी यांच्या मालकीचे होते. दाऊदचे वडील इब्राहिम कासकर यांच्यानंतर ही जमीन अमिना बीच्या नावावर झाली होती. हाताळणीनंतर हे भूखंड दाऊची बहीण हसीना पारकरला हस्तांतरित केले. त्यापैकी या मालमत्ता 5 जानेवारी 2024 रोजी लिलाव करण्यात आल्या, ज्यामध्ये दोन मालमत्ता या 1730 चौरस मीटरचा भूखंड होता. त्या राखीव किमतीला 1.56 कोटीला विकल्या गेल्या आणि 171 चौरस मीटरचा भूखंड, ज्याची किंमत 15 हजार 440 रुपये एवढी होती.

1300 पट जास्त बोली...

दिल्लीस्थित वकील अजय श्रीवास्तव यांनी पहिल्या भूखंडासाठी 3.28 लाख रुपये आणि छोट्या भूखंडासाठी 2.01 कोटी रुपये अशी त्याची राखीव किमतीच्या 1300 पट जास्त बोली लावली होती. नंतर श्रीवास्तव यांनी जास्त बोली आहे म्हणून लहान भूखंडाची विक्री रद्द केली, पण 10 हजार 420 चौरस मीटर (9.4 लाख रुपये राखीव) आणि 8953 चौरस मीटर (8 लाख रुपये राखीव) असलेले दोन मोठे भूखंड विक्रीला राहिले नाहीत.

अनेक ठिकाणी आहेत दाऊदचे नातेवाईक

दाऊद इब्राहिम, भारतातील कुप्रसिद्ध गुन्हेगार आहे. 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांचा मुख्य आरोपी, सध्या पाकिस्तानात असल्याचे मानले जाते. त्याचे अनेक नातेवाईक पाकिस्तान, दुबई किंवा इतर देशांत आहेत, पण काही भारतात राहतात, मुख्यतः मुंबई आणि आसपासच्या भागात. ही माहिती सार्वजनिक स्रोत, सरकारी तपास यंत्रणा (जसे एनआयए, ईडी) आणि माध्यमांवर आधारित आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

