  • विकास हाच ब्रँड... एकनाथ शिंदेंनी ठाकरे बंधूंवर खोचक टीका करत मुंबईकरांचे मानले आभार

'विकास हाच ब्रँड... ' एकनाथ शिंदेंनी ठाकरे बंधूंवर खोचक टीका करत मुंबईकरांचे मानले आभार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील निकाल जाहीर होताच मुंबईकर, ठाणेकरांचे मानले आभार, पाहा काय म्हणाले एकनाथ शिंदे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 08:46 PM IST
मुंबईकरांना, ठाणेकरांना सर्व मतदारांना धन्यवाद देतो आणि आभारही मानतो. ठाण्यात 71 जागा शिवसेना जिंकली आहे. 75 जागा शिवसेनेच्या होतील. गेल्यावेळी 67 जागा होत्या. आता शिवसेनेला त्यांनी बहुमत दिलं आहे. महायुतीला मॅजिक फिगर लागते. बहुमताजवळ आहोत. राज्यभरात महायुतीचे महापौर होतील. एकंदरीत राज्यातलं समीकरण पाहिलं तर महायुतीच्या बाजूने दिसत आहे. 

मुंबईत देखील शिवसेनेने चांगली मुसंडी मारली आहे. मुंबईत देखील महायुतीचाच महापौर होईल. अजेंडा हा विकासा. विकासाच्या अजेंड्यावर निवडणूक लढवली आहे. काही लोकांनी भावनेच्या आधारावर ही निवडणूक लढवली. तरी देखील साडे तीन वर्षांमध्ये मुंबईकरांसाठी केलेलं काम अनेक प्रकल्प जे थांबवले होते त्याला चालना दिली. 

25 वर्षे मुंबई महापालिकेमध्ये सत्ता राबवली त्यांच्या विरोधात मुंबईकरांनी मतदान केलं आहे. ज्यांनी विकासाला विरोध केला त्यांना मुंबईकरांनी नाकारलं आहे. उबाठाने देखील 160 जागा लढवून 60 जागा आघाडीवर आहेत. पण आम्ही महायुती आघाडीवर असून आमचाच महापौर बसेल. 'विकास हाच ब्रँड' लोकांनी स्विकारला आहे. ट्रिपल इंजिनचं सरकार आता मुंबईत  असेल. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक लोक येतात. 

