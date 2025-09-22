शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर शिंदे नाराज? कठोर शब्दात ठणकावलं

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या पक्षातील अकार्यक्षम मंत्र्यांना सुनावल्याची चर्चा आहे. दरम्यान यानंतर विरोधकांनी शिंदेंसह सरकारला धारेवर धरलं आहे. संजय राऊतांनी थेट शिंदेंना अकार्यक्षम म्हणत त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. तर नाना पटोलेंनी देखील यानंतर महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे.
एकनाथ शिंदेंनी पुन्हा एकदा आपल्या मंत्र्यांची कानउघाडणी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. काही दिवसांपूर्वी कॅबिनेट बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक घेतली.. दरम्यान या बैठकीत शिंदेंनी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसंच अकार्यक्षम मंत्र्यांनाही त्यांनी सुनावल्याची चर्चा आहे.
एकनाथ शिंदेंनी आमदार, मंत्र्यांना तंबी दिल्यानंतर संजय राऊतांनी थेट शिंदेंवरच हल्लाबोल केला आहे. उपमुख्यमंत्री संवैधानिक पद नाहीये, त्यामुळे शिंदे देखील मंत्री असून त्यांनी स्वत:ला तंबी द्यावी अशी सडकून टीका राऊतांनी केली आहे. तर काँग्रेस आमदार नाना पटोलेंनी देखील सरकारवर शरसंधान साधलं आहे.
एकनाथ शिंदेंनी मंत्र्यांना तंबी दिल्याची चर्चा आहे. दरम्यान यावर छनग भुजबळांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदेंनी मंत्र्यांना तंबी दिली असेल मात्र हा संदेश सर्वांसाठी असल्याचं छगन भुजबळांनी म्हटलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एकनाथ शिंदेंचे मंत्री हे वादात सापडले आहेत. मंत्र्यांवर, आमदारांवर वेगवेगळे आरोप करण्यात आलेत. दरम्यान ज्या मंत्र्यांचं रिपोर्टकार्ड चांगलं नसेल त्यांना डच्चू मिळणार असल्याचं संकेत वारंवार फडणवीसांनी दिल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंनी आपल्या अकार्यक्षम मंत्र्यांचे कान टोचल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.