English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर शिंदे नाराज? कठोर शब्दात ठणकावलं

एकनाथ शिंदेंनी पुन्हा एकदा आपल्या मंत्र्यांची कानउघाडणी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 22, 2025, 10:12 PM IST
शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर शिंदे नाराज? कठोर शब्दात ठणकावलं
Eknath Shinde Angry on His Minister

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या पक्षातील अकार्यक्षम मंत्र्यांना सुनावल्याची चर्चा आहे. दरम्यान यानंतर विरोधकांनी शिंदेंसह सरकारला धारेवर धरलं आहे. संजय राऊतांनी थेट शिंदेंना अकार्यक्षम म्हणत त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. तर नाना पटोलेंनी देखील यानंतर महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

एकनाथ शिंदेंनी पुन्हा एकदा आपल्या मंत्र्यांची कानउघाडणी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. काही दिवसांपूर्वी कॅबिनेट बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक घेतली.. दरम्यान या बैठकीत शिंदेंनी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसंच अकार्यक्षम मंत्र्यांनाही त्यांनी सुनावल्याची चर्चा आहे.

एकनाथ शिंदेंनी आमदार, मंत्र्यांना तंबी दिल्यानंतर संजय राऊतांनी थेट शिंदेंवरच हल्लाबोल केला आहे. उपमुख्यमंत्री संवैधानिक पद नाहीये, त्यामुळे शिंदे देखील मंत्री असून त्यांनी स्वत:ला तंबी द्यावी अशी सडकून टीका राऊतांनी केली आहे. तर काँग्रेस आमदार नाना पटोलेंनी देखील सरकारवर शरसंधान साधलं आहे. 

एकनाथ शिंदेंनी मंत्र्यांना तंबी दिल्याची चर्चा आहे. दरम्यान यावर छनग भुजबळांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदेंनी मंत्र्यांना तंबी दिली असेल मात्र हा संदेश सर्वांसाठी असल्याचं छगन भुजबळांनी म्हटलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एकनाथ शिंदेंचे मंत्री हे वादात सापडले आहेत. मंत्र्यांवर, आमदारांवर वेगवेगळे आरोप करण्यात आलेत. दरम्यान ज्या मंत्र्यांचं रिपोर्टकार्ड चांगलं नसेल त्यांना डच्चू मिळणार असल्याचं संकेत वारंवार फडणवीसांनी दिल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंनी आपल्या अकार्यक्षम मंत्र्यांचे कान टोचल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
eknath shindeeknath shinde angryEknath Shinde Angry on Minister

इतर बातम्या

Vikramaditya Singh Love Story : पहिल्या पत्नीला घटस्फोट देऊ...

भारत