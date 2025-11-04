मराठीबद्दल वादग्रस्त विधान करणारे आमदार सुर्वे किती श्रीमंत? एकूण संपत्तीचा आकडा पाहाच

MLA Prakash Surve Property Details: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे मागोठणेचे आमदार प्रकाश सुर्वे सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. मराठी भाषेसंदर्भात त्यांनी केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. मराठी आणि हिंदीची तुलना करताना प्रकाश सुर्वेंनी आपल्याला मराठीपेक्षा हिंदी अधिक महत्त्वाची असल्याचं म्हटल्याने विरोधक त्यांच्यावर तुटून पडले आहेत. असं असतानाच प्रकाश सुर्वेंची राजकीय पार्श्वभूमी आणि संपत्तीही चर्चेत आहे. सध्या सुरु असलेला वाद, प्रकाश सुर्वेची राजकीय कारकिर्द आणि एकूण संपत्ती यावर याचनिमित्ताने नजर टाकूयात...
उत्तर भारतीय समुदायाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना प्रकाश सुर्वेंनी, "मराठी माझी आई आहे, उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण माझी मावशी जगली पाहिजे," असं विधान केलं. त्यांच्या या विधानाचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाल्यानंतर नवीन वादाला तोंड फुटलं. हे विधान मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केले गेले असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद सुरू असताना, सुर्वे यांनी मराठी (आई) च्या तुलनेत उत्तर भारत (मावशी) ला प्राधान्य देण्याचे सूचित केले, ज्यामुळे मराठी भाषा आणि अस्मितेचा अपमान झाल्याची टीका होताना दिसत आहे.
या विधानावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सुर्वे यांनी हात जोडून माफी मागितली आहे. "मराठी माझी माय माऊली आहे. अनावधानाने माझ्याकडून हा शब्द गेला असेल. कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील त्यांची मी दिलगीरी व्यक्त करतो. माझ्याकडून चुकून शब्द निघाला आल्यामुळे मी मराठी माणसाची माफी मागतो," असं म्हणत सुर्वेंनी वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
प्रकाश सुर्वे यांनी 2024 ला विधानसभा निवडणूक लढवताना अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या एकूण संपत्तीचा तपशील देण्यात आला आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांची एकूण चल संपत्ती (मूव्हेबल असेट्स): रु. 5 कोटी 18 लाख 4 हजार 739 इतकी आहे. यामध्ये स्वत: प्रकाश सुर्वेंकडे 3 कोटी 90 लाख 51 हजार 708 रुपयांची संपत्ती आहे. तर पत्नी ललिताच्या नावावर 1 कोटी 27 लाख 53 हजार 031 रुपये इतकी संपत्ती असल्याचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख आहे. या चल संपत्तीमध्ये रोख रक्कमेसोबतच बँक खात्यांमधील ठेवी, शेअर्स, विमा पॉलिसी, वाहने आणि दागिन्यांचा समावेश आहे.
सुर्वेंच्या अचल संपत्तीमध्ये (इमूव्हेबल असेट्स) त्यांच्याकडील 1 कोटी 91 लाख 73 हजार 301 रुपयांबरोबर पत्नी ललिताच्या नावावर असलेल्या 2 कोटींहून अधिकच्या संपत्तीचा समावेश आहे. सर्वेंच्या पत्नीच्या नावावर 2 कोटी 54 लाख 43 हजार 977 रुपयांची संपत्ती आहे. दोघांकडे एकूण 4 कोटी 46 लाख 17 हजार 278 रुपयांची अचल संपत्ती आहे.
चल आणि अचल अशी एकूण 9 कोटी 64 लाख 22 हजार 17 रुपयांची संपत्ती सुर्वेंकडे आहे.
दायित्वांबद्दल म्हणजेच लायबिलिटीजबद्दल बोलायचं झालं तर सुर्वे दांपत्यावर 28 लाख 91 हजार 916 रुपयांचं वाहन कर्ज आहे. एकूण संपत्ती आणि दायित्वांचा विचार केल्यास सुर्वेंची नेटवर्थ म्हणजेच निव्वळ संपत्ती 9 कोटी 35 लाख 30 हजार 101 रुपये इतकी आहे. सदर आकडे हे 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रावर आधारित आहेत आणि बाजार मूल्यानुसार आहेत याची नोंद घ्यावी.