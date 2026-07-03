/तब्बल 23 वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिवसेनेमध्ये...; शिंदे मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत? यापूर्वी राज, राणे सेनेत होते तेव्हा...

लोकसभा निवडणुकीपासून ते पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पक्षाला मिळालेले यश-अपयश लक्षात घेऊन पक्षात बांधणी केली जाणार आहे. यासाठी सर्वप्रथम अधिवेशन संपताच शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूका घेऊन निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार पक्षाची रुपरेषा आणि बांधणी केली जाणार आहे. मागील दीड वर्षापूर्वीच ही प्रक्रिया होणं अपेक्षित होतं. दरम्यान, आलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूका, लोकसभा निवडणुका आणि पालिका निवडणुकांमुळे शिवसेनेत अंतर्गत निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
शिवसेनेची पक्षांतर्गत निवडणूक अधिवेशन संपताच जुलै महिन्याच्या आखेरीस प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राबवली जाणार असल्याचे कळते. 2003 नंतर पहिल्यांदाच घटनेनुसार ही पक्षांतर्गत निवडणूक होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही निवडणूक डिजिटल म्हणजेच ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष मतदान अशा दोन्ही पद्धतीनं सात टप्प्यांमध्ये होणार आहे.
यामध्ये शिवसेना सदस्यांच्या मतदानानुसार गटप्रमुख, शाखाप्रमुख, शाखा समन्वयक, विभागप्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख, जिल्हा प्रमुख, शिवसेना उपनेते, युवासेना, महिला आघाडी, स्थानिक लोकाधिकार समिती यासह इतर अंगीकृत संघटना, शिवसेना उपनेते आणि शिवसेना मुख्य नेते या पदांची निवड केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, स्वतः एकनाथ शिंदे यांनासुद्धा त्यांच्या 'मुख्य नेता' या पदासाठी निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. पक्षाचे 'शिवसेना प्रमुख' पद न स्वीकारता, त्यांनी स्वतःसाठी 'शिवसेना पक्षप्रमुख' हे पद नव्याने स्थापन केले होते.
मात्र, यावेळी निवडणूक प्रक्रिया न राबवता बहुमताच्या आधारे त्याची घोषणा केली होती, ज्याची घटनेमध्ये तरतूद नाहीये. त्यामुळे तब्बल 23 वर्षांनंतर शिवसेनेमध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या महिन्याअखेरीस ही निवडणूक प्रक्रिया सर्व जिल्ह्यांसह इतर राज्यातही राबवली जाईल अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार राजकीय पक्षांना घटना तयार करणे आणि नियमित अंतर्गत निवडणुका घेणे अनिवार्य होते, अन्यथा पक्षाची मान्यता धोक्यात येऊ शकते. शिवसेनेने यासाठी औपचारिक राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळ आणि अध्यक्षपदाची रचना केली. यानुसार 2003 मध्ये शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणूक तथा अधिवेशन झालं होतं. महाबळेश्वर येथे 29-30 जानेवारी 2003 दरम्यान दोन दिवसीय अधिवेशन झालं होतं. या अधिवेशनात झालेल्या अंतर्गत निवडणुकीनंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख पद कायम ठेवले. कार्यकारी अध्यक्ष हे नवीन पद तयार करण्यात आले. या पदावर उद्धव ठाकरे यांची एकमताने निवड झाली. हे पक्षाच्या उत्तराधिकार प्रक्रियेचा भाग होते. बाळासाहेबांचे पुतणे राज ठाकरे यांनी स्वतः उद्धव ठाकरे यांचे नाव कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी प्रस्तावित केले. हे एकमताने स्वीकारले गेले. याच वेळी शिवसेनेच्या 13 सदस्यांचे राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळ स्थापन झाले. या मंडळामध्ये बाळासाहेब ठाकरे, मनोहर जोशी, नारायण राणे, सुभाष देसाई, सतीश प्रधान, दत्ताजी नलावडे, प्रमोद नवलकर, राज ठाकरे, दिवाकर रावते इत्यादींचा समावेश होता. संघटनात्मक निवडणुकीत काही नेत्यांना ज्यामध्ये जसे नारायण राणे, दिवाकर रावते सारख्या नेत्यांना प्रमोशन देण्यात आलं. या नेत्यांना उपनेता वरून नेता पदावर पदोन्नती देण्यात आली. एकूण नेते 13 झाले. उपनेत्यांच्या निवडणुका काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्या.