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तब्बल 23 वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिवसेनेमध्ये...; शिंदे मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत? यापूर्वी राज, राणे सेनेत होते तेव्हा...

2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडानंतर त्यांनी पक्ष आणि चिन्हावर दावा सांगितला आणि स्वत:कडे पक्षाचं प्रमुखपद घेतलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 03, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:11 PM IST
तब्बल 23 वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिवसेनेमध्ये...; शिंदे मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत? यापूर्वी राज, राणे सेनेत होते तेव्हा...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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