शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आता कामाचं टार्गेट, शिंदेंनी दिला सज्जड दम; Inside Story

Eknath Shinde Shivsena News : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना नेत्यांना चांगलाच दम भरला आहे. निष्क्रिय नेत्यांना हटवून संघटनेचा विस्तार केला जाईल, असं म्हणतं नेत्यांना चांगलाच दम भरला असून कामाचं टार्गेट देखील दिलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 8, 2026, 08:30 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्याच वातावरण अतिशय वेगळं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना 'काम करा, अन्यथा पद सोडा' अशा स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधील कामगिरी आणि पक्ष संघटनेतील मरगळ झटकण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील 43000 गावांमध्ये शिवसेनेची संघटना मजबूत करण्याचे ध्येय बैठकीत नेत्यांना देण्यात आले. केवळ शहरांपुरती काम न करता गावागावांमध्ये संघटना मजबूत करण्याचा सल्ला एकनाथ शिंदे यांनी सांगितला आहे. 

तसेच येत्या काळात कोणतीही निवडणूक नाही. या वेळेचा सदुपयोग करण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील आहे. यावेळेचा सदुपयोग ते पक्षाची मुळे अधिक घट्ट करण्यासाठी करत आहेत. पक्षाचे कार्यकर्ते शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत संघटनात्मक शक्ती अपूर्ण असल्याच एकनाथ शिंदे सभेमध्ये म्हणाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे स्वतः मंत्री आणि आमदारांच्या कामगिरीचा आढावा तयार करत आहेत. घोषणा न करता स्वतः पक्षाच्या विस्तार प्रयत्नांचाही आढावा घेणार आहेत. 

लोकसभा संपर्कप्रमुखांनी त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची स्वतंत्र बैठक घेणे बंधनकारक आहे. "केवळ बैठका घेऊन थांबू नका, तर त्या बैठकीचे फोटो आणि तपशील दररोज मला पाठवा. मी स्वतः या प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवणार आहे," असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

'बीएलए' (BLA) नियुक्तीवर भर

निवडणूक आयोगाच्या 'एसआयआर' (SIR) मोहिमेअंतर्गत मतदार यादींचे पुनरावलोकन करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक मतदारसंघासाठी दोन 'बीएलए' नियुक्त करून त्यांच्यासोबत दररोज चर्चा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. "आतापर्यंत किती दौरे केले? किती बैठका घेतल्या?" असा थेट जाब त्यांनी यावेळी विचारला.

काम न करणाऱ्यांची गय नाही

शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट संदेश दिला की पक्षात फक्त पदे भूषवून चालणार नाही. "ज्यांच्याकडे कामाचा ठोस अहवाल नसेल किंवा जे केवळ नावापुरते पद घेऊन बसले आहेत, त्यांना पदावरून तातडीने दूर केले जाईल," असा सज्जड दम त्यांनी दिला.

निवडणुकीचा 'रोडमॅप'

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर बदललेली गणिते लक्षात घेऊन संघटनेची बांधणी अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांना एक कृती आराखडा (Roadmap) आखून दिला आहे. एकंदरीत, आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेनेने आता 'मोड' बदलला असून, मुख्यमंत्री स्वतः प्रत्येक छोट्या-मोठ्या हालचालीवर लक्ष ठेवून असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे. "लोकांमध्ये जा, त्यांची कामे करा आणि संघटना सक्षम करा," हाच एकमेव मंत्र शिंदेंनी आपल्या टीमला दिला आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

