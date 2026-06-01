/वांद्र्यातील गरिबनगरचा सूड उगवण्यासाठी दादरवर निशाणा; पाकिस्तानात पुन्हा रचला गेला भारतावरील भीषण हल्ल्यांचा कट

Crime News : पाकिस्तानातील गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय आणि मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्कशी संलग्न असणाऱ्या संशयित दहशतवाद्यांकडून दिल्ली पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाल्याचं वृत्त आहे.
Crime News : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील (Mumbai News) वांद्रे पूर्व इथं असणाऱ्या गरीबनगर परिसरातील अवैध बांधकामांवर पालिकेनं पाडकामाची कारवाई केली. या कारवाईमध्ये तिथं असणाऱ्या रेल्वेच्या जमिनीवरील अनधिकृत मशिदीवरही कारवाई करण्यात आली. या प्रसंगी घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा पाहायला मिळाला. याच घटनेच्या काही दिवसांनंतरल दिल्ली पोलिसांनी एक मोठी कापवाई करत पाकिस्तानातील आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेचा पाठिंबा असणाऱ्या आणि त्यांच्याच इशाऱ्यावर चालणाऱ्या एका दहशतवादी टोळक्याला जेरबंद केलं. तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार वांद्र्यातील कारवाईचा सूड उगवण्यासाठी मुंबई पोलीस आणि सुरक्षा दलांवर भीषण हल्ला करण्याचा कट रचण्यात आला होता. एका नेपाळी नागरिकासह इतर आठ संशयित दहशतवाद्यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्यावर दिल्लीसह मुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील हल्ल्यांचा कट रचण्याचा आरोप आहे.
मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार अतिक्रणावर करण्यात आलेल्या कारवाईवर सूड उगवण्यासाठी हा कट रचण्यात आला होता. यादरम्यान पोलिसांनी पोलीस बंदोबस्ताचे व्हिडीओ आणि फोटो पाकिस्तानातील 'आकां'ना पाठवण्यात आले होते, ज्यांच्यावर निशाणा साधण्याचा कट सीमेपलिकडे रचण्यात आला होता. यामध्ये आयएसआस, गँगस्टर शहजाद भट्टी, यावर खान आणि अंडर्वल्ड डॉन छोटा शकीलचा सहकारी मुन्ना झिंगडाचा समावेश असल्याची माहिती यंत्रणांनी दिली.
धक्कादायक बाब म्हणजे दिल्ली पोलिसांच्या अटकेत असणाऱ्या आरोपींनी गरीबनगर परिसराची रेकी करून तिथले फोटो पाकिस्तानमधील हँडलर्सना पाठवले. ज्यामध्ये पाडकामाच्या कारवाईदरम्यान तैनात असलेले पोलीस कर्मचारी, नागरिक यांची छायाचित्रही होती. या कटामध्ये मुन्ना झिंगडा याचं नाव सातत्यानं समोर आलं असून, तो सध्या कराचीतून कार्यरत असल्याचा संशय असून तोच या कटाचा म्होरक्या असून, आखणी करत होता, अशी माहिती तपास यंत्रणांनी दिली. झिंगडा हा दाऊदचाही हस्तक असल्याचं म्हटलं जातं. 2000 मध्ये दाऊदच्याच सांगण्यावरून त्याने बँकॉकमध्ये छोटा राजनवर हल्ला केल्याचा आरोपही आहे.
गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेली माहितीच्या आधारे दिल्ली स्पेशल सेलनं 27 मे रोजी मुंबईतील कुर्ल्यातून साजिद महबूब शेख ऊर्फ अरबाज खान आणि मुंब्र्यातून तौकीर रिजवान शेख याला अटक केली. ज्यानंतर केलेल्या चौकशीमध्ये या दोघांनी दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरील गर्दीच्या पुलाचीही रेकी केल्याचा धक्कादायक उलगडाही झाला. त्यांनी हल्ल्यासाठी याच गर्दीच्या पुलाला लक्ष्य केलं होतं, जिथं हल्ला करत अनर्थ करण्याचा त्यांचा कट होता. याशिवाय आरोपींच्या फोनमध्ये मुंबईतील काही ठिकाणांचे व्हिडीओ होते. इतकंच नव्हे तर पाकिस्तान आणि दुबईतील हँडलर्ससोबतची त्यांची संभाषणं, चॅट्स आणि व्हॉइस नोट्ससुद्धा सापडल्या.
या संपूर्ण कटामध्ये हुजैफा नावाच्या मुंबईतील एका संशयित व्यक्तीनं स्थानिक तरुणांची या दहशतवादी मॉड्यूलमध्ये भरती केल्याचं म्हटलं जात असून, सध्या मात्र तो फरार आहे. प्रारंभिक तपासाचा हवाला देत जारी केलेल्या माहितीनुसार या मॉड्युलवर पाकिस्तानातून मुंबईतील पोलीस दर, कर्मचारी, सुरक्षा यंत्रणा आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांसह संस्थांवर ग्रेनेज हल्ले आणि अंधाधुंद गोळीबार करण्याचं काम सोपवण्यात आलं होतं. या संपूर्ण प्रकरणी आता मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) सतर्क झाले असून या नेटवर्कच्या स्थानिक संपर्काचा सखोल तपास सुरू असल्याची माहिती आहे.