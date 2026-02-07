तुम जय भीम वाले लोग कभी सुधरेगा नही; मराठी तरुणाला मारहाण करणाऱ्या रहेजा बिल्डरला अटक होणार?

mumbai raheja builder controversy : मुंबईतील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक सुशील रहेजाचा मुजोरपणा समोर आला आहे... एका मराठी तरूणाला मारहाण करत त्यानं जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. 'तुम घाटी, जय भीम वाले लोग कभी सुधरोगे नहीं' असं म्हणत त्यानं मराठी तरूणाला मारहाण केली असल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणात सुशील रहेजाविरोधात गोंवडी पोलीस ठाण्यात मारहाण आणि एट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मराठी तरुणाला मारहाण करणाऱ्या रहेजा बिल्डरला अटक होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. या प्रकरणानंतर मुंबईत पुन्हा एकदा मराठी अमराठीचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील सुशील रहेजा बिल्डरने त्याच्याकडे कामास असलेल्या राहुल जाधव यांला शिवीगाळ केली होती. ऑफिसमध्ये सर्व स्टाफसमोर त्याला मारहाण केली होती. यावरून वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला होता. रहेजा बिल्डर विरोधात मुंबईतील गोवंडी पोलीस स्टेशनमध्ये अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरीसुद्धा आरोपी रहेजा बिल्डरला पोलिसांनी अटक केली नाही.
आज सुशील रहेजा त्याच्या चेंबूर येथील ऑफिसमध्ये असल्याचे समजल्यावर वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या मुंबई प्रदेशाध्यक्षा स्नेहल सोहनी, वंचित बहुजन युवा आघाडीचे सागर गवई यांनी रहेजा बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये गेल्यास रहेजा तिथून पळून गेला. यानंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी सुशील रहेजाचे ऑफिस फोडले आहे. यावेळी वंचित बहुजन आघाडी जिंदाबाद च्या घोषणा देण्यात आल्या.
पीडित तरुण राहुल जाधव हा बिल्डर सुशील रहेजाकडे कार्यरत आहे. घटनेच्या दिवशी कागदपत्रे (पेपर) नीट स्टेपल न केल्याचा राग मनात धरून रहेजा यांनी राहुलला मारहाण केली. केवळ इतक्यावरच न थांबता, “तुम घाटी, जय भीम वाले लोग कभी सुधरेगा नही” असे वादग्रस्त आणि जातीवाचक शब्द वापरून त्याचा अपमान केला व स्टाफ समोरच मारहाण केली होती. यावरून वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.