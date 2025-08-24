नवी मुंबईतून मुंबईत येणे आता अधिक सोप्पे होणार! 'या' रेल्वे मार्गावर लोकलच्या फेऱ्या वाढवणार

Uran-Nerul Local Train: उरण-नेरूळ या प्रवासी रेल्वे मार्गावर आणखी दहा फेऱ्या वाढविण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले आहे. आमदार महेश बालदी यांनी रेल्वे प्रवाशांच्या विविध मागण्यांबाबत दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली होती.
भेटीदरम्यान उरण ते नेरूळ या महत्त्वपूर्ण रेल्वे मार्गाच्या संदर्भात केंद्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. उरण-नेरूळ रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांच्या अनेक मागण्या आहेत. उरण स्थानकातून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठाणे, पनवेल दरम्यान थेट रेल्वे लोकल सुरू करण्यात यावी, या मार्गावर प्रवासी संख्या वाढत असल्याने फेऱ्या वाढविण्यात याव्यात, रात्री उशिरा लोकल सोडण्यात याव्यात आदी मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
सध्या उरण-नेरूळ रेल्वे मार्गावर 40 फेऱ्या चालवण्यात येतात. त्या फेऱ्या वाढवून लवकरच 50 फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळं उरण व नेरूळ परिसरातील प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुखकर, सोयीस्कर आणि वेळेत होणार आहे.
यावेळी स्थानकातील सुविधा, वेळापत्रकातील नियमितता, तांत्रिक अडचणी आणि स्थानिक गरजांबाबत मांडणी करुन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी ठोस पावलं उचलली जाणार आहेत. उरण-नेरूळ परिसरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी नेहमीप्रमाणे आपण सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. या नि्र्णयामुळं स्थानिक प्रवाशांना दिलासा मिळणार असून. रेल्वेसेवेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होणार आहे, असं उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले.
सध्या उरण-नेरूळ मार्गावर 40 फेऱ्या चालवल्या जातात. लवकरच यामध्ये 10 अतिरिक्त फेऱ्या जोडून एकूण 50 फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले आहे. मात्र, नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
प्रवाशांच्या मागण्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
उरण स्थानकातून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठाणे आणि पनवेल येथे थेट लोकल ट्रेन सुरू करणे.
फेऱ्यांची संख्या वाढवणे.
रात्री उशिरा लोकल ट्रेन सुरू करणे.