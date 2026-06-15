ओला, उबरसारखीच देवाभाऊ सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू होणार, काय आहे वेगळेपण?

केंद्रात सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारत टॅक्सी आणली आहे. या माध्यमातून चालक आणि मालक यांना थेट फायदा होत आहे. एजन्सी टॅक्सीचा भरमसाठ कमिशन त्या ठिकाणी लागतात ड्रायव्हर मालकांना वेटीज धरतात ते आता थांबणार आहे. भारत टॅक्सीच्या धर्तीवर मुंबईमध्ये एम एम आर रिजनमध्ये देवाभाऊ सहकार टॅक्सी आणि छावा टॅक्सी प्रवाशांच्या सेवेसाठी येणार आहे.
या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी हिरवा कंदील दिला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धोरण मंजूर केला आहे. याचा फायदा भरमसाठ कमिशन ओला उबेर रॅपिडो त्या तिकडच्या एजन्सी घेत आहेत. चांगली सेवा मिळणार आहे. चालक मालकांचा थेट लाभ होणार आहे.
रोजगार निर्मिती : राज्यातील बेरोजगार मराठी तरुण-तरुणींना स्वतःचा टॅक्सी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विशेष आर्थिक पाठबळ देणे।लूट थांबवणे: खाजगी कंपन्यांकडून अनाधिकृत ॲप्सच्या माध्यमातून चालक आणि प्रवासी दोघांची होणारी आर्थिक लूट थांबवणे.
परवडणारा प्रवास: मुंबई आणि महाराष्ट्रातील प्रवाशांना सुरक्षित, सुलभ आणि अत्यंत परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून देणे.
टॅक्सी चालकांसाठी फायदे आणि कर्ज योजनाया उपक्रमांतर्गत सुरुवातीला तब्बल २००० टॅक्सी रस्त्यावर उतरवण्याचे नियोजन आहे.
मुंबै बँकेकडून कर्ज: टॅक्सी खरेदी करण्यासाठी मुंबै बँकेच्या माध्यमातून १०% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
११% व्याज परतावा (अनुदान): अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ आणि MSDC यांच्यातर्फे चालकांना तब्बल ११% व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाईल. यामुळे चालकांवरील व्याजाचा बोजा पूर्णपणे कमी होईल.स्वतःची मालकी: 'आपली टॅक्सी, आपली मालकी' या तत्त्वावर चालक या गाडीचे पूर्ण मालक राहतील.
ड्रायव्हर पार्टनर म्हणून सहभागी होण्यासाठी अटी व कागदपत्रेजर तुम्हाला या सेवेत ड्रायव्हर पार्टनर म्हणून नोंदणी करायची असेल, तर खालील निकष पूर्ण करावे लागतील:चालक कायदेशीररीत्या वाहन चालवण्यास पात्र असावा।वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving License) असणे अनिवार्य आहे।वाहनाची वैध कागदपत्रे, परवाने (Permits) आणि इन्शुरन्स (Insurance) असणे आवश्यक आहे।नवीन वाहन घेऊन किंवा स्वतःचे आधीचे वाहन जोडूनही यात सहभागी होता येते।