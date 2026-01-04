English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  • ठाकरे बंधुंची कन्फ्यूजन आणि करप्शनची युती, देवेंद्र फडणवीसांची जोरदार टीका; ...तर माझ्याकडून 2000 रुपये

'ठाकरे बंधुंची कन्फ्यूजन आणि करप्शनची युती, देवेंद्र फडणवीसांची जोरदार टीका; '...तर माझ्याकडून 2000 रुपये'

Devendra Fadanvis:  हा वचननामा नाही तर फक्त वाचूननामा असल्याची टीका फडणवीस म्हणाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 4, 2026, 09:01 PM IST
'ठाकरे बंधुंची कन्फ्यूजन आणि करप्शनची युती, देवेंद्र फडणवीसांची जोरदार टीका; '...तर माझ्याकडून 2000 रुपये'
देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadanvis: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील सभेत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंवर तीव्र शब्दांत टीका केली. त्यांनी उद्धव ठाकरेंचा वचननामा 'वाचूननामा' म्हणून हिणवला आणि त्यांच्या युतीला 'भीती संगम' म्हणत हल्ला चढवला. विरोधक विकासावर बोलत नाहीत आणि त्यांचे दावे खोटे असल्याचे फडणवीस म्हणाले. 

ठाकरेंच्या वचननाम्यावर टीका 

फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी सकाळी एक वाचननामा जाहीर केला. हा वचननामा नाही तर फक्त वाचून दाखवण्याचा नामा आहे. काल आई जिजाऊंची जयंती होती, तेव्हा हा जाहीर करता आला असता. पण आता ज्यांना 'वंदे मातरम'ची एलर्जी आहे, त्यांच्यासोबत हे जुने मित्र बसले आहेत. ते म्हणाले, 'वंदे मातरम'ची एलर्जी असणाऱ्यांना इतर कशाचीही अलर्जी सांगता येत नाही. हा वचननामा फक्त बाळासाहेब ठाकरेंचा होता, आता तो फक्त वाचूननामा दाखवला गेलाय. खोटं बोलायचं असेल तर आईच्या चरणी हा वचननामा का ठेवायचा? मनाची लाज नसली तरी जनतेची तरी वाटू द्या, असे ते पुढे म्हणाले.

2017 च्या वचनाम्यावर टीका

फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंच्या 2017 च्या जाहीरनाम्यावर जोरदार हल्ला केला. तेव्हा दिलेल्या 5 वचनांपैकी एकही वचन पूर्ण झालं नाही. 25 वर्ष काम केल्यानंतर पुन्हा त्याच गोष्टी सांगण्याची लाज काही वाटत नाही. दोन युवराज (उद्धव आणि राज) काहीतरी सादर करत होते, त्यात म्हणाले मुंबईत चांगले शौचालय नाहीत. ते म्हणाले, हे बाबा आणि काकांना घरी विचारा, कारण त्यांनीच इतकी वर्षे काम केलं.

युती म्हणजे 'भीती संगम' 

फडणवीसांनी विरोधी युतीवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले हा प्रीती संगम नाही तर भीती संगम आहे. ही कंफ्युजन आणि करप्शनचीची युती आहे. कार्टूनिस्ट आणि कॅमेरामनची युती झाली, असं ते म्हणाले. विरोधकांना मराठी माणूस नको, त्यांना चंगेज मुलतानी हवा. मातोश्रीवरून शिवतीर्थावर गेले, मग मातोश्री जेल म्हणायचे की शिवतीर्थ? त्यांना माहीत आहे की, जे बोलत आहेत ते करण्याची संधी मिळणार नाही.विरोधकांचे विकासाचे भाषण दाखवा आणि माझ्याकडून 2000 रुपये घेऊन जा. कुठल्याही प्रकारे विकासावर बोलत नाहीत. आधी 1000 रुपये म्हणत होतो, आता मी पीस मनी वाढवतोय, 2000 देईन. बदलेली युती लोकांना पहिला मिळत आहे. विरोधक फक्त बोलतात, पण आम्ही काम करतो, अशी टीका फडणवीसांनी केली. आम्ही केवळ इन्फ्रास्टक्चर करणारे नाही तर लोकांच्या समस्या समजून काम करणारे आहोत.सीओडी म्हणजेच कॉमन ओपन डोर प्रश्न आम्ही सोडवणार आहोत. घरांचा प्रश्नही आम्ही सोडवू. लोकांच्या समस्या आम्ही समजतो आणि सोडवतो, असेही फडणवीस म्हणाले.

