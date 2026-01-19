English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फडणवीसांची पंतप्रधानपदाकडे वाटचाल.. चक्क राऊतांकडून कौतुक, या फोटोच्या प्रेमात पडले; प्रत्येक मराठी माणसाला..

फडणवीसांची पंतप्रधानपदाकडे वाटचाल.. चक्क राऊतांकडून कौतुक, या फोटोच्या प्रेमात पडले; 'प्रत्येक मराठी माणसाला..'

Sanjay Raut Shared Devendra Fadnavis Photo: राज्याच्या राजकारणामध्ये कट्टर विरोधक म्हणून संजय राऊतांनी अनेकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबरोबरच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात उठवलेली टीकेची झोड आपण अनेकदा ऐकली असेल. मात्र सध्या राऊतांची एक वेगळीच पोस्ट चर्चेत असून ती पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 19, 2026, 10:13 AM IST
राऊतांची पोस्ट चर्चेत (फाइल फोटो)

Sanjay Raut Shared Devendra Fadnavis Photo: राज्याच्या राजकारणामध्ये पडद्यामागे काही घडामोडी घडत असल्याची चर्चा सुरु असतानाच आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार असलेल्या संजय राऊतांनी केलेलं विधान पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. सामान्यपणे राज्यातील सत्ताधारी पक्षांवर खास करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर तोंडसुख घेणाऱ्या राऊत यांनी चक्क फडणवीसांवर लवकरच केंद्रात मोठी जबाबदारी पडू शकते असं विधान केलं आहे. फडणवीसांबद्दल राऊतांनी केलेल्या या सांकेतिक पण सकारात्मक विधानाची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

फडणवीस कुठे गेलेत?

मुंबईसहीत राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री शनिवारी रात्री अचानक दावोसला रवाना झाले. फडणवीस दावोसला 5 दिवसीय दौऱ्यावर गेले असून येथील जागतिक आर्थिक परिषदेला मुख्यमंत्री हजेरी लावणार आहेत. राज्यात परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी जागतिक पातळीवरील विविध कंपन्यांशी करार केले जाणार आहेत. 19 जानेवारी ते 23 जानेवारी दरम्यान दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद पार पडणार आहे. मागील वर्षी दावोसमधून 16 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी करार करण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षी किती लाख कोटींचे करार होणार याकडे लक्ष लागलेलं असतानाच फडणवीसांचं स्वागतही चर्चेत आहे.

फडणवीसांचा तो फोटो चर्चेत

स्वित्झर्लंडमधील बृहन महाराष्ट्र मंडळातर्फे फडणवीसांचा स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. मात्र त्यापूर्वीच फडणवीसांचं झुरिच विमानतळावरही देखील जंगी स्वागत झालं. येथील भारतीयांनी अगदी हाती तिरंगा पकडून विमानतळावर फडणवीसांचं स्वागत केलं. या स्वागताचे काही फोटो समोर आले असून यापैकीच एक फोटो राऊत यांनी शेअर केला आहे. या फोटोत फडणवीस आपल्या बॅगा घेऊन चालत असतानाच शेजारुन हातात तिरंगा पकडलेला एक चिमुकला त्यांचं स्वागत करताना त्यांचं लक्ष वेधून घेताना दिसतोय. 

राऊतही फोटोच्या प्रेमात पण कॅप्शनने उंचावल्या अनेकांच्या भुवया

राऊतही फडणवीसांच्या या फोटोच्या प्रेमात पडल्याचं त्यांनी फोटो शेअर करताना दिलेल्या कॅप्शनवरुन स्पष्ट होतंय. "पंतप्रधान मोदी यांचे परदेशात स्वागत होते अगदी तसेच स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे झुरिच येथे करण्यात आले ही प्रत्येक मराठी माणसाला सुखावणारी गोष्ट आहे, महापालिका निवडणुकीत भरघोस विजय प्राप्त केल्यानंतर फडणवीस यांचा प्रवास दिल्लीतील सर्वोच्च पदासाठी सुरू झालेला दिसतोय," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. राऊत यांचे संकेत फडणवीस पंतप्रधानपदी विराजमान होतील यासंदर्भातील असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.

राऊत यांनी शेअर केलेली ही पोस्ट व्हायरल झाली आहे. या पोस्टबद्दल राऊतांना पत्रकार परिषदेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला असता राऊतांनी, "त्यांनी एवढ्या निवडणुका जिंकल्या आहेत. त्यांनी जावं दिल्लीत पंतप्रधान पदावर दावा ठोकावा," असं उत्तर दिलं. 

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

