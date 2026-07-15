'पांडुरंगाकडे एकच...' फडणवीस महाराष्ट्राचं की देशाचं नेतृत्व करणार? फडणवीस स्टेजवर असतानाच दोन नेत्यांमध्ये कलगीतुरा

महाराष्ट्र भाजपचे महामंत्री आणि किसन मोर्चाचे प्रभारी संजय कुटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र यांच्यासंदर्भात केलेल्या विधानामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे या विधानावरुन अजित पवारांच्या पक्षाचे नेते तसेच राज्याचे कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी संजय कुटेंना शाब्दिक चिमटा काढत फडणवीसांबद्दल सूचक विधान केलं आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकऱ्यांकडून सत्कार करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात फडणवीस मंचावर असतानाच या दोन्ही नेत्यांनी ही विधान त्यांच्यासमोरच केली. नेमकं हे दोन्ही नेते काय म्हणालेत ते पाहूयात...
"कुणी कितीही तीर मारले तरी महाराष्ट्रातील शेतकरी 2035 पर्यंत देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्रातून जाऊ देणार नाही," असं विधान संजय कुटेंनी केलं आहे. "दोन लाखांच्या वरची अट उद्धव ठाकरेंनी टाकली होती. 2019 ची कर्जमाफी मुफ्त मिळाली होती, त्यांना पुन्हा एकदा लाभ दिला," असं संजय कुटे म्हणाले. "उद्धव ठाकरेंनी 2017 च्या कर्जमाफी केलेल्यांना वंचित ठेवलं होतं. मात्र, आपण त्यांना आता कर्जमुक्ती देतोय. 56 लाख, 13 लाख, आणि 24 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आपण देतोय. कोणी किती बोंबा मारल्या त्यांना माहिती कोणी खरी कर्जमुक्ती केली आहे. कोण तारणहार आहे. हे शेतकऱ्यांना माहिती आहे. देण्याची दानत देवाभाऊमध्ये आहे," असंही संजय कुटे म्हणाले.
"राज्यात इन्फ्रा, शेतकरी आधुनिकीकरण करावे. बीज पेरणी, उगवण क्षमता, सप्लाय चेन व्हावी यासाठी प्रयत्न देवाभाऊंनी केले आहेत. सर्वाधिक निर्यात बुलढाण्यातून होते आहे, हा चमत्कार देावभाऊंमुळे झाला आहे. कितीही मनात आणलं, कितीही तीर मारले तरी देवाभाऊंना 2034-35 पर्यंत कुठेही जाऊ देणार नाही. महाराष्ट्रातला शेतकरी आणि भाजपचा कार्यकर्ता तुम्हाला कुठेही जाऊ देणार नाही," असंही संजय कुटे म्हणालेत.
संजय कुटेंनी कर्जमाफीबद्दल केलेल्या विधानावरुन कृषीमंत्री दत्ता भारणे यांनी, "किसान मोर्चाचे आपण कार्यकर्ते आहात. महायुतीत आपण एकत्र आहोत. शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचली पाहिजे यासाठी हा सत्कार घेतला आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी आली, पिकं वाहून गेलं, अशात आपल्याला कोणी मदत केली असेल तर ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस! आज दादा (अजित पवार) नाही मात्र त्यांनी तेव्हा फिल्डवर जात नुकसानीची पाहाणी केली. बोलणं सोपं पण करणं अवघड असतं," असं उत्तर दिलं.
"संसार चालवतो तेव्हा सगळा विचार करावा लागतो. निवडणुका नाहीत मात्र मदत केली पाहिजे. तो शेतकरी उभा राहिला पाहिजे यासाठी देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार, एकनाथ शिंदे यांनी मदत केली," असं भारणे म्हणाले. "कर्जमाफी देऊनही चुकीचा प्रचार नाही केला पाहिजे. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे हे जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे. 56 लाख शेतकरी, रक्कम 40 हजार 585 कोटी रुपये झाली," अशी माहिती भारणे यांनी दिली. "आपल्यासाठी काम करतात त्यांचे ऋण व्यक्त केले पाहिजे. मुख्यमंत्री बळीराजासाठी मोठी मदत केली, प्रत्येक वर्षी वीजेसाठी 7.5 हॉर्स-पंपासाठी दरवर्षी आपण 25 हजार कोटींची मदत करतोय. मदत करणं सोपं नाही आहे हे बाबांनो!" असं भारणे शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले.
"90 टक्के मार्क मिळाले तरी 10 टक्के कमी का मिळाले यासाठी प्रचार केला जातोय. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले पाहिजे. एआयच्या माध्यमातून उत्पादन वाढविण्याची प्रयत्न आपण करतोय. महिला शेतकरी धोरण आणण्याचे काम आपल्या सरकारने केले आहे. पाणंद रस्ता योजना, बावनकुळेंनी किती पुढाकार घेतला. नमो शेतकरी आणि पीएम किसान योजना दोन्हींचा विचार केला तर आत्तापर्यंत राज्याने 57 हजार कोटी रुपये दिले. हे लोकांना सांगितलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडणारे हे सगळे नेते आहेत. कालच एक निर्णय मोठा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. रावल साहेब इथे नाही मात्र पालघरमधील दापचेरीत कृषी बाजार उभारला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय आहे. काय सुविधा शेतकऱ्यांना पाहिजे त्यासाठी प्रयत्न केला जातोय," असं भारणे म्हणाले.
आपलं भाषण संपवताना, "किसान मोर्चाचे आभार, मला चांगल्या कामासाठी बोलवलं. हे सरकार शेतकऱ्यांचे हित जपणारे आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अनेक ठिकाणी सत्कार होतील, मात्र हा घरातला सत्कार आहे. मी राज्याचा कृषी मंत्री शेतकरी आहे. द्राक्षावर डाळिंबावर फवारणी करणारा मी शेतकरी आहे. चांगली माणसं महाराष्ट्रात राहिलीच पाहिजे. फक्त आपलाच विचार करुन चालत नाही कुटे साहेब! महाराष्ट्र दिल्लीच्या तक्तापासून लांब आहे, योग्य वेळी म्हणतोय मी... पांडुरंगाकडे एकच विनंती करु योग्य वेळी देवाभाऊंना देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी," अशी इच्छा व्यक्त करत कुटे यांना उत्तर दिलं.