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'पांडुरंगाकडे एकच...' फडणवीस महाराष्ट्राचं की देशाचं नेतृत्व करणार? फडणवीस स्टेजवर असतानाच दोन नेत्यांमध्ये कलगीतुरा

कर्जमाफीसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकऱ्यांकडून सत्कार केला जात असून या कार्यक्रमामध्ये दोन नेत्यांनी केलेली विधानं चर्चेत आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:17 PM IST
'पांडुरंगाकडे एकच...' फडणवीस महाराष्ट्राचं की देशाचं नेतृत्व करणार? फडणवीस स्टेजवर असतानाच दोन नेत्यांमध्ये कलगीतुरा
Image Credit: मुंबईत झालेल्या सत्कार समारंभामध्ये फडणवीसांसमोरच करण्यात आली ही विधानं

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'पांडुरंगाकडे एकच...' फडणवीस महाराष्ट्राचं की देशाचं नेतृत्व करणार? फडणवीस स्टेजवर असतानाच दोन नेत्यांमध्ये कलगीतुरा
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