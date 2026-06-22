फडणवीस सरकारचा नवा विक्रम! शेतकरी कर्जमाफी, मेट्रो, ठाणे ते बोरिवली बोगदा...97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाच्या सरकारकडून वेळोवेळी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण दिवसेंदिवस वाढ आहे. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनाही जाहीर केली. त्यामुळे या आणि अशा अनेक कामासाठी सरकारला पैशांची गरज आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी 97 हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मांडून एक विक्रम केला. अवघ्या तीन महिन्यातच सरकारला पुरवण्या मागण्या मांडाव्या लागल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत ९७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्यात
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन व वेतन देण्यासाठी 1734 कोटींची तरतूद
मेट्रोसाठी - ३३७२ कोटी रुपयांच कर्ज एमएमआरडीएला उपलब्ध करुन दिले जाणार
ठाणे ते बोरिवली बोगदा आणि ऑरेंज गेट भुयारी मार्गासाठी ४५५० कोटी रुपयांची तरतुद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी ८०० कोटी रुपयांची तरतूद
केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्जपोटी विविध क्षेत्रांमधील विकास कामांसाठी 9 हजार 934 कोटींच्या निधीची तरतूद
मुंबई मेट्रोतील राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून ३५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद