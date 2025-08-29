मराठा आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया; उपोषणाच्या परवानगीबाबत दिले अत्यंत महत्वाचे संकेत

Devendra Fadnavis Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईत दाखल झाले आहेत. जरांगे पाटील हे ओबीसीमधून आरक्षण मिळवण्यासाठी आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले. मराठा समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल झाले आहेत. अनेक ठिकाणी वाहतूकीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंबईतील अनेक भागात वाहतूककोंडी झाल्याचे बघायला मिळाले. यावेळी आंदोलनाला परवानगी दिल्यामुळे सरकारचे आभार मानताना मनोज जरांगे पाटील दिसले. मात्र, यासोबतच त्यांनी थेट मोठा इशारा दिला आहे. आम्हाला अमरण उपोषणाची करण्याची परवानगी द्या, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. उपोषणाच्या परवानगीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अत्यंत महत्वाचे संकेत दिले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांना एकच दिवसाची उपोषणाची परवानगी दिली आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, आमच्या सर्व मागण्या या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही मुंबई सोडणार नाहीत, हा माझा शब्द आहे, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला कोर्टाने परवानगी नाकारली होती. मात्र, पोलिसांनी 20 अटी घालून या उपोषणाला परवानगी दिली आहे. मात्र, आजसाठीच ही परवानगी असणार आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण करत आहेत. आंदोलनासाठी त्यांना देण्यात आलेल्या 8 तासांच्या मुदतीचा आता शेवटचा अवघा 1 तास शिल्लक आहे. सकाळी 10 वाजता जरांगेंनी आंदोलन सुरु केलं. 8 तासांच्या मुदतीनुसार त्यांच्या आंदोलनाची वेळ संध्याकाळी 6 वाजता संपणार आहे. मराठा आंदोलनासाठी वेळ वाढवून देण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. परवानगीबाबत पोलिस विचार करतील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
लोकशाही पद्धतीने आदंलोन सुरु असले तर सहकार्य केले जाईल. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलक जमा झाले आहेत. काही लोकचं जरा वेगळ्या पद्धतीने वागतात. यामुळे आंदोलनाला गालबोट लागतेय आंदोलकांना कोणत्याही प्रकारचे आढमुठ पणाने वागू नये. न्यायालयाच्या आदेशनुसार सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून सरकार आंदोलकांच्या मागण्या मान्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी संविधानात राहिल अशा प्रकारे कायदेशीर मार्ग काढावा लागेल. OBC आणि मराठा समाज यांच्यात वाद निर्माण होणार नाही अशा प्रकारे हा प्रश्न हाताळला पाहिजे. मराठा आणि OBC या दोन समाजांना भडकवून या दोन्ही समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहेत. अनेक जण अशा प्रकारची व्यक्तव्य करत आहेत. आम्ही मराठा समजाबाबत सकारात्मक आहोत. आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 0चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. त्यापद्धतीने भरती देखील सुरु आहे. मराठा मराजाचे आरक्षण टिकलेले देखील आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.