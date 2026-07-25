'फडणवीस नवे शिक्षणमंत्री होणार', धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संजय राऊत यांची कोपरखळी

भारतातील विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारला नेमवत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. त्यानंतर आता चर्चा सुरु झालं आहे पुढील शिक्षणमंत्री कोण असेल. राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असताना यूबीटीचे नेते संजय राऊत यांनी मोठा दावा केला आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तातडीने दिल्लीला गेले. यावर संजय राऊत यांनी फडणवीस यांना कोपरखळी मारली आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनाम्या दिल्यानंतर संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते यावेळी म्हणाले की, त्यांच्या आंदोलनाला परदेशी निधी मिळत असल्याच्या आणि सरकारी अधिकारी आंदोलन दडपण्याची धमकी देत असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात होत्या. १२ वर्षांनंतर, आपण असे आंदोलन पाहिले आहे, ज्यामुळे एका केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा देण्यास भाग पडले. या देशातील लोकशाही कोसळण्याच्या मार्गावर होती. आजच्या घटनेने त्यात नवचैतन्य फुंकले आहे. यासाठी तरुणाई प्रचंड कौतुकास पात्र आहे. ही आंदोलने केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नव्हती. ती देशभरात झाली. राजीनाम्यापूर्वी पुणे आणि मुंबईतही विद्यार्थ्यांची आंदोलने झाली होती.
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या जागी देशाचे नवे शिक्षणमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना संधी मिळू शकते. फडणवीस हे उच्चशिक्षित आणि वकील आहेत, तसेच ते विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी करत असतात. त्यांना केंद्रामध्ये नेण्याबाबत सातत्याने चर्चा सुरू असते. त्यामुळे योगायोगाने किंवा त्यांच्या दुर्दैवाने, आता त्यांना केंद्रात ही मोठी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एवढंच नाही तर संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर तोंडसुख घेतलं. ते म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय बॉस दिल्लीत बसले आहेत, त्यामुळे त्यांना आदेश मानण्यासाठी दिल्लीला जावंच लागेल. एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे 'निझाम' दिल्लीत बसले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी या 'रझाकारांना' दिल्ली वारी करावीच लागते, असा घणाघात त्यांनी केला.