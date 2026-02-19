English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • DGCA चं चाललंय काय? आता मद्यपी पायलटला निलंबित करणार नाही तर...; नियम कठोर करण्याऐवजी शिथील

DGCA चं चाललंय काय? आता मद्यपी पायलटला निलंबित करणार नाही तर...; नियम कठोर करण्याऐवजी शिथील

DGCA Revises Breath Analyser Norms: अजित पवार विमान अपघात प्रकरणामुळे वैमानिकांचं मद्यपानाचा विषय चर्चेत असतानाच डीजीसीएने यासंदर्भातील नियम कठोर करण्याऐवजी शिथील केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 19, 2026, 10:54 AM IST
DGCA चं चाललंय काय? आता मद्यपी पायलटला निलंबित करणार नाही तर...; नियम कठोर करण्याऐवजी शिथील
डीजीसीएचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

DGCA Revises Breath Analyser Norms: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात वेगवेगळ्या स्थरातून शंका घेतल्या जात आहेत. या अपघातासंदर्भात शंका घेताना अजित पवारांचं विमान अपघातग्रस्त झालं तेव्हा विमानाचं सारथ्य करणारे वैमानिक म्हणजेच मुख्य पायलट कॅप्टन सुमित कपूर यांनी मद्यपान केलं होतं का? असा सवाल अजित पवारांचे पुतणे रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून उपस्थित केला. 2010 आणि 2017 मध्ये प्री-फ्लाइट ब्रेथ अॅनलायझर टेस्टमध्ये (मद्यपान चाचणी) सुमित कपूर फेल झाले होते. मद्यपानामुळे 3 वर्षे निलंबन भोगावे लागले. दारू प्यायलेल्या अवस्थेत आढळल्याने सुमित कपूर यांना अमेरिकेतील प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्ध्यात सोडावा लागल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला. या फ्लाइटपूर्वी ब्रेथ अॅनलायझर टेस्ट झाली होती का? त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज द्या, अशी मागणी रोहित पवारांनी केली. व्हीएसआर कंपनीत पैसे वाचवण्यासाठी ब्लड अल्कोहोल टेस्ट नियमित केल्या जात नव्हत्या, असंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.  पायलटच्या मद्यपानाचा मुद्दा अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणात चर्चेत असतानाच नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने वैमानिकांच्या मद्यपानासंदर्भातील नियम कठोर करण्याऐवजी शिथिल केल्याचं दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नवा नियम काय?

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय म्हणजेच डीजीसीएने विमान कर्मचाऱ्यांसाठी ब्रेथ अॅनालायझर तपासणीबाबतचे नियम आता शिथिल केले आहेत. पहिल्या प्रकरणात रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण 0.009 टक्क्यांपर्यंत आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचे समुपदेशन करण्यात येणार आहे. पूर्वी अशा कर्मचाऱ्याला नियमानुसार तीन महिने नलंबनाची तरतूद होती. मात्र वारंवार अल्कोहोलचे सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. डीजीसीएने नियमांतर्गत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी सर्व चाचण्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक आहे. चाचणी दुसऱ्यांदा सकारात्मक आल्यास, परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात येईल. विदेशी वैमानिकाची चाचणी सकारात्मक आढळल्यास त्यांची अधिकृतता रद्द केली जाईल. सर्व प्रकारचे विमान कंपन्या आणि उड्डाण प्रशिक्षण संस्थांना हे नियम लागू आहेत.

रोहित पवारांनी व्हॉट्सअप चॅटही दाखवलेले

रोहित पवार यांनी अजित पवारांचं विमान ज्या व्हीआरएस कंपनीचं होतं त्या कंपनीतील अंतर्गत व्हॉट्सअप चॅटचे स्क्रीनशॉट दाखवत सुमित कपूर मद्यपान करुन विमान उड्डाण करायचे असा दावा केला आहे. कंपनीचे मालक कॅप्टन व्ही. के. सिंह यांनी सुमित कपूर यांच्यासहीत सर्व पायलेट्सला या ग्रुपवर मेसेज केला होता. “Pls Be SOBER & DO NOT DO Yr Evng STUNTS AND LET ME DIWN AGAIN” म्हणजे, "कृपया सभ्यपणे वागा, संध्याकाळी स्टंट्स करू नका, मला पुन्हा निराश करू नका" असं व्ही. के. सिंह यांनी सांगितलं होतं. त्यावर सुमित कूप यांनी 'कॉपीड सर' असं उत्तर दिलेल्याचा दावा रोहित यांनी केलेला. अजित पवार अपघात प्रकरणामध्ये पायलट मद्यपान करून आलेला होता का? याची सखोल चौकशी व्हायला हवी, असं रोहित यांनी म्हटलं आहे. 

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
DGCABreath Analyser Normsflight crewcounsellingminor

इतर बातम्या

'पुन्हा मी त्यांच्या बंगल्यावर गेले नाही..', धनंज...

महाराष्ट्र बातम्या