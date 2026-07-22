धुरंधर फेम अभिनेत्री आयशा खान पोलिसांच्या ताब्यात! 10 ते 15 जणांनी उचलून नेलं, नेमकं काय घडलं?

दिल्लीतील जंतर मंतरवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सुरु असलेलं आंदोलन आता देशभरात पसरत चाललं आहे. राजधानीमधील आंदोलनानंतर आता मुंबईतही आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. शिवाजी पार्क, चेंबूर येथे हजारो विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी लढाई लढत आहेत. पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या अनेकांना ताब्यात घेतलं असून, यामध्ये धरुंधर फेम अभिनेत्री आयशा खानचाही समावेश आहे. मुंबई पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
आयशा खानने स्वत: इंस्टाग्रामला व्हिडीओ शेअर करत या कारवाईची माहिती दिली आहे. तिने इंस्टाग्रामला व्हिडीओ शेअर करत पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आपण फक्त रस्त्याच्या शेजारी उभे असतानाही पोलिसांना ताब्यात घेतलं असा दावा तिने केला आहे.
आयशा खानला मुंबई पोलीस ताब्यात घेतानाचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत चार महिला पोलीस कर्मचारी आयशा खानला पोलीस व्हॅनमध्ये ढकलताना दिसत आहेत. यावेळी आयशा खान प्रतिकार करत असून मागे उभे असणारे पोलीस कर्मचारी तिला लवकर आत ढकला असं सांगत असल्याचं ऐकू येत आहे.
अभिनेत्रीने हा व्हिडीओ शेअर करत आतमध्ये खेचण्यासाठी चार महिला पोलिसांची मदत लागली हे दुर्देवी असल्याचं म्हटलं आहे. आपण ना गोंधळ घातला, ना कोणता वाद घातला तरी कारवाई करण्यात आली असं अभिनेत्रीचं म्हणणं आहे. जर 5 लोक एकत्र नव्हते, तर फक्त रस्त्याच्या कडे उभं राहिल्याबद्दल ताब्यात का घेण्यात आलं? असा तिचा प्रश्न आहे.
पोलीस ताब्यात घेऊन जात असताना अभिनेत्री त्यांना वारंवार कोणत्या पोलीस स्टेशनला नेत आहात? असं विचारत होती. मात्र पोलीस त्यांना कोणतंच उत्तर देत नव्हते.
पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर आयशा खानने वरळी पोलीस ठाण्यातून व्हिडीओ शूट करत शेअर केला आहे. यात ती सांगत आहे की, तिने कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन केलं नाही. ती फक्त शांतपणे रस्त्याच्या शेजारी उभी होती. ती आपला भाऊ आणि पुरुष मित्रांची वाट पाहत असतानाच पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
तिने दावा केला की, CJP च्या आंदोलनादरम्यान तिच्या भावाला आणि मित्राला ताब्यात घेण्यात आलं. आपण कोणत्याही घोषणा दिल्या नव्हता, ना कोणतं बेकायदेशीर काम केलं होतं असं तिचं म्हणणं आहे.