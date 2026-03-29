VIDEO: राखीव डब्यात शिरले अन् दिव्यांग प्रवाशालाच बेदम मारहाण, ट्रेनखाली फेकण्याचा प्रयत्न;दादर ते कुर्ला दरम्यान नेमकं काय घडलं?

Mumbai Local Passanger Attacked: शुक्रवारी दुपारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून दुपारी 2.45 वाजता कर्जत फास्ट लोकल ट्रेन सुटली. या ट्रेनच्या दिव्यांगांसाठी राखीव सहाव्या डब्यात एका दिव्यांग प्रवाशावर 5 ते 6 जणांच्या टोळक्याने हल्ला केला. अत्यंत संतापजनक आणि धक्कादायक घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. रेल्वे प्रवासात दिव्यांगांना सुरक्षितता मिळू शकत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
भायखळा स्टेशनवरून काही सक्षम प्रवासी ट्रेनमध्ये चढले. त्यांची दिव्यांग प्रवाशांसोबत बाचाबाची झाली. यानंतर सक्षम प्रवाशांनी दोन्ही पायांना पोलिओ झालेल्या दिव्यांग व्यक्तीला लक्ष्य केले. त्यांनी त्या व्यक्तीला खाली पाडले, बेदम मारहाण केली आणि ट्रेनच्या दरवाज्याजवळ ओढत नेले. चालत्या ट्रेनमधून बाहेर फेकून देण्याचा प्रयत्नही केला. ही मारहाण दादर ते कुर्ला दरम्यान घडल्याची माहिती सहप्रवाशांनी दिली.
मारहाण करणारे आरोपी कुर्ला स्टेशनावर उतरून लगेच पसार झाले. जखमी दिव्यांग प्रवासी घाटकोपर स्टेशनावर उतरला. सध्या या गंभीर घटनेनंतरही कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही. मात्र, घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने वायरल होत आहे आणि लोक संताप व्यक्त करत आहेत.
या घटनेमुळे रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यात अनधिकृत सक्षम प्रवाशांचा वावर कसा होतो? आरपीएफ आणि जीआरपी पोलिस कर्मचारी कुठे होते? प्रवासी म्हणतात की, ट्रेनमध्ये दिव्यांग प्रवाशांची सुरक्षा पूर्णपणे दुर्लक्षित केली जाते.
प्रवासी आणि नागरिक आरोपींवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. दिव्यांग डब्यात अनधिकृत प्रवेश पूर्णपणे रोखण्यासाठी कडक नियम आणि उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. रेल्वे प्रशासनाने यावर त्वरित लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा सर्वांकडून आहे.