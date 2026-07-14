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1 ऑगस्टपासून कागदपत्रांवरील सही होणार गायब, राज्य सरकारचा नवा नियम कसा फायद्याचा ठरणार?

1 ऑगस्टपासून हा नवा नियम लागू होणार असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या नव्या नियमामुळे नेमकं काय काय बदलणार आहे जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:15 AM IST
1 ऑगस्टपासून कागदपत्रांवरील सही होणार गायब, राज्य सरकारचा नवा नियम कसा फायद्याचा ठरणार?
Image Credit: पुढल्या महिन्यापासून लागू होणार हा नियम (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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