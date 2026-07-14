1 ऑगस्टपासून कागदपत्रांवरील सही होणार गायब, राज्य सरकारचा नवा नियम कसा फायद्याचा ठरणार?

राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाच्या शासकीय कागदपत्रांच्या बनवाट प्रती निर्माण करणं, या कागदपत्रांशी छेडछाड करणं किंवा पडताळणीचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी 1 ऑगस्टपासून महत्त्वाचा नियम बदलण्यात आला आहे. राज्य शासनाने सोमवारी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकामध्ये 1 ऑगस्टपासून राज्य सरकारकडून शासनाचे सर्व महत्त्वाचे आणि संवेदनशील दस्तऐवज केवळ डिजिटल स्वाक्षरी किंवा इ-स्वाक्षरीद्वारेच जारी केले जातील. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता हस्ताक्षर केलेले (फिजिकल सिग्निचर) दस्तऐवज स्वीकारले जाणार नाहीत, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरी आणि इ-स्वाक्षरी यांना कायदेशीर मान्यता असल्याने शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. ई-ऑफिस प्रणालीचा वाढता वापर पाहता ही व्यवस्था लागू करण्यात येत आहे. या निर्णयानुसार शासन निर्णय (जीआर), परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, अधिसूचना, जमीन संपादनाशी संबंधित आदेश, न्यायालयीन व अर्थ-न्यायालयीन प्रकरणांतील आदेश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसंबंधी शासन आदेश डिजिटल स्वाक्षरीनेच जारी करावे लागतील. तसेच प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी, निधी वितरण, नियुक्ती, पदोन्नती, बदली, सेवा विषयक आदेश, निविदा, करारनामे, सामंजस्य करार, महसूल, वन, आदिवासी, नगरविकास, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा तसेच नागरिकांच्या हक्क, मालमत्ता, परवाने, अनुज्ञप्त्या आणि लाभांशी संबंधित सर्व आदेश डिजिटल स्वाक्षरीनेच जारी होणार आहेत.
डिजिटल स्वाक्षरी ही इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी समजली जाते. ही स्वाक्षरी व्यक्तीच्या हस्तलिखित स्वाक्षरीइतकीच कायदेशीर वैध आणि सुरक्षित असते. ही पब्लिक की इन्फ्रास्टक्चर (PKI) तंत्रज्ञानावर आधारित असते. एखाद्या दस्तऐवजावर पीडीएफ किंवा वर्डवर डिजिटल स्वाक्षरी केल्यास, ती दस्तऐवज बदलली गेली आहे का हे तपासते आणि स्वाक्षरी करणाऱ्याची ओळख पडताळते. कोणत्याही कोर्टात, सरकारी विभागात किंवा कंपनीत ही स्वाक्षरी पूर्णपणे वैध आहे.
डिजिटल स्वाक्षरीमुळे वेळ आणि पैसे वाचतात. अनेकदा डिजिटल स्वाक्षरीमध्ये प्रत्यक्षात व्यक्तीला त्या ठिकाणी उपस्थित राहवं लागत नाही. अन्य ठिकाणावरूनही आपल्या डिव्हाइसवरुन डिजिटल स्वाक्षरी करुन कागदपत्र अत्यंत वेगाने इंटरनेटच्या माध्यमातून पाठवता येतात. कागदाची गरज कमी होते आणि या माध्यमातून पर्यावर्णांचं संवर्धन होतं. डिजिटल स्वाक्षरीमुळे फसवणूक तसेच स्वाक्षरीमध्ये बदल करण्याची शक्यता जवळपास शून्य होते. ऑनलाइन कोर्ट फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न, बँक कामे इत्यादीसाठी डिजिटल स्वाक्षरी उपयुक्त आहे.