'लवंगी वगैरे फटाके असतात ते रोज फाटफुट आवाज करतात..'; श्रीकांत शिंदे यांचं सूचक वक्तव्य

Diwali 2025 : दिवाळीचा उत्साह सर्वत्र सुरू असून अनेक ठिकाणी फटाक्यांची आतषबाजी सुरु आहे. ठिकठिकाणी फटाके, फराळ आणि उत्साह अशाच वातावरणाचं चित्र असतानाच आता काही काही काळात प्रत्यक्षात राजकीय वर्तुळातसुद्धा फटाके वाजण्याची चिन्हं आहेत. तत्पूर्वी झी24 तासनं काही नेतेमंडळींनी संवाद साधत राजकीय फटाके फोडल्याचं पाहायला मिळालं आहे. राजकीय वर्तुळातील या अनेख्या उत्साहात सहभागी झाले, ते म्हणजे श्रीकांत शिंदे.
काही काळापासून सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळींना प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे आागामी निवडणुकांची. मात्र महायुतीचेच फटाके या निवडणुकीच जोरदारपणे वाजणार असाच विश्वास श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला. 'मोठा फटाका एकदाच वाजतो आणि मोठा आवाज करतो, हे लवंगी वगैरे असतात ते रोज फाटफुट आवाज करतात..' असं ते म्हणाले आणि 'समझने वाले को इशारा काफी है..' असं म्हणत त्यांनी नाव न घेता राजकीय टोले लगावले.
लवंगी माळ असते त्यात बघा छोटेछोटे फटाके असतात. ते सगळे एकत्र येतात आणि त्यांची माळ बनते. मोठ्या फटाक्यांना मात्र कशाची आवश्यकता लागत नाही, आणि ते योग्य वेळी फुटतात असंही श्रीकांत शिंदे म्हणाले. या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी काही फटाक्यांच्या उपमाही नेतेमंडळींना देत अतिशय मिश्किल प्रतिक्रिया दिली. 'आपटीबार... हे रोज फुटत असतात तेच... त्याचा आवाज फार येत नाही आणि दखलही घेतली जात नाही', असं शिंदे म्हणाले. सुरसुरी म्हणजे? विचारलं असता 'सुरसुरी असो, सुतळी बॉम्ब असो किंला आणखी काही. पण, मोठा फटाका ही महायुतीच आहे, रॉकेट आमच्याकडे, मोठं इंद्रधनुष्य करणारा फटाकाही आमच्याकडेच आहे'.
फराळातील पदार्थांची उपमा द्यायची झाल्यास कोणत्या नेत्यांचं नाव घ्याल? असं विचारलं असता मी कोणाला थेट उपमा देत नाही, सूचक इशाऱ्यापर्यंत ठीक पण नाव घेत कोणाला अपमानित करायचं नसतं असं म्हणत शिंदे यांनी आपली बाजू मांडली.
