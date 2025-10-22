English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'लवंगी वगैरे फटाके असतात ते रोज फाटफुट आवाज करतात..'; श्रीकांत शिंदे यांचं सूचक वक्तव्य

Diwali 2025 : दिवाळीच्या धर्तीवर सध्या अनेक नेतेमंडळी विविध मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देत असून ही राजकीय फटकेबाजी विशेष गाजत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Oct 22, 2025, 03:07 PM IST
'लवंगी वगैरे फटाके असतात ते रोज फाटफुट आवाज करतात..'; श्रीकांत शिंदे यांचं सूचक वक्तव्य
Diwali 2025 exclusive shrikant shinde compares fellow politicians with fire crackers in a casual chat watch video

Diwali 2025 : दिवाळीचा उत्साह सर्वत्र सुरू असून अनेक ठिकाणी फटाक्यांची आतषबाजी सुरु आहे. ठिकठिकाणी फटाके, फराळ आणि उत्साह अशाच वातावरणाचं चित्र असतानाच आता काही काही काळात प्रत्यक्षात राजकीय वर्तुळातसुद्धा फटाके वाजण्याची चिन्हं आहेत. तत्पूर्वी झी24 तासनं काही नेतेमंडळींनी संवाद साधत राजकीय फटाके फोडल्याचं पाहायला मिळालं आहे. राजकीय वर्तुळातील या अनेख्या उत्साहात सहभागी झाले, ते म्हणजे श्रीकांत शिंदे. 

काही काळापासून सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळींना प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे आागामी निवडणुकांची. मात्र महायुतीचेच फटाके या निवडणुकीच जोरदारपणे वाजणार असाच विश्वास श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला. 'मोठा फटाका एकदाच वाजतो आणि मोठा आवाज करतो, हे लवंगी वगैरे असतात ते रोज फाटफुट आवाज करतात..' असं ते म्हणाले आणि 'समझने वाले को इशारा काफी है..' असं म्हणत त्यांनी नाव न घेता राजकीय टोले लगावले. 

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्र येण्यावर... 

लवंगी माळ असते त्यात बघा छोटेछोटे फटाके असतात. ते सगळे एकत्र येतात आणि त्यांची माळ बनते. मोठ्या फटाक्यांना मात्र कशाची आवश्यकता लागत नाही, आणि ते योग्य वेळी फुटतात असंही श्रीकांत शिंदे म्हणाले. या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी काही फटाक्यांच्या उपमाही नेतेमंडळींना देत अतिशय मिश्किल प्रतिक्रिया दिली. 'आपटीबार... हे रोज फुटत असतात तेच... त्याचा आवाज फार येत नाही आणि दखलही घेतली जात नाही', असं शिंदे म्हणाले. सुरसुरी म्हणजे? विचारलं असता 'सुरसुरी असो, सुतळी बॉम्ब असो किंला आणखी काही. पण, मोठा फटाका ही महायुतीच आहे, रॉकेट आमच्याकडे, मोठं इंद्रधनुष्य करणारा फटाकाही आमच्याकडेच आहे'. 

हेसुद्धा वाचा : राजकारणातील सुरसुरी,आपटी बार, Atom Bomb कोण? किशोरी पेडणेकरांनी दिली उपमा!

 

फराळातील पदार्थांची उपमा द्यायची झाल्यास कोणत्या नेत्यांचं नाव घ्याल? असं विचारलं असता मी कोणाला थेट उपमा देत नाही, सूचक इशाऱ्यापर्यंत ठीक पण नाव घेत कोणाला अपमानित करायचं नसतं असं म्हणत शिंदे यांनी आपली बाजू मांडली. 

श्रीकांत शिंदे यांनी कोणत्या मुलाखतीत राजकीय टोले मारले?
झी२४ तास वाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीत श्रीकांत शिंदे (एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार) यांनी दिवाळीच्या फटाक्यांच्या उपमेद्वारे राजकीय टोले मारले.

श्रीकांत शिंदे यांनी निवडणुकीबाबत काय म्हटले?
'मोठा फटाका एकदाच वाजतो आणि मोठा आवाज करतो, हे लवंगी वगैरे असतात ते रोज फाटफुट आवाज करतात...' असं म्हणत त्यांनी 'समझने वाले को इशारा काफी है' असा सूचक उल्लेख केला. 

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्र येण्यावर श्रीकांत शिंदे यांची प्रतिक्रिया काय?
लवंगी माळ असते त्यात छोटे-छोटे फटाके असतात, ते सगळे एकत्र येतात आणि माळ बनते. मोठ्या फटाक्यांना मात्र कशाची आवश्यकता लागत नाही, आणि ते योग्य वेळी फुटतात, असा उपमेद्वारे उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या संभाव्य एकत्र येण्यावर टोला लगावला. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

