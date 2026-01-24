English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टपरी टाकून द्या, तरुणीची मागणी; मराठी तरुणीच्या मदतीला मनसे धावली

नोकरी सोडून एका मराठी मुलीनं डोंबिवलीमध्ये स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला. मात्र तिची तक्रार महापालिकेकडे वारंवार होत असल्यानं तिच्यावर कारवाई झाली. त्यामुळे एक व्हिडिओ बनवून तिची आपली व्यथा सर्वांसमोर मांडली. त्याची दखल मनसेनं घेतली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 24, 2026, 10:50 PM IST
आतिश भोईर, झी 24 तास, डोंबिवली : डोंबिवलीमध्ये शोरमा विकणारी ही आहे एकता सावंत.. या व्हिडिओतून तिनं आपली कैफियत सर्वांसमोर मांडलीय. डोंबिवलीत गेल्या अनेक वर्षापासून ती शोरमा विकतेय. मात्र केडीएमसी पालिकेकडून तिच्या एकटीच्या स्टॉलवर कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे तिच्या स्टॉलच्या बाजूला अनेक परप्रांतीयांच्या गाड्या आहेत, त्यांच्यावर कारवाई का नाही?

माझ्या एकटीच्याच स्टॉलवर का कारवाई? मराठी मुलींनी व्यवसाय करायचा नाही का? असा संतप्त सवाल एकता सावंतनं केलाय. दरम्यान तिच्या या व्हिडिओनंतर थेट राज ठाकरेंनी तिची दखल घेतली. राज ठाकरेंच्या आदेशानंतर मनसे नेते अविनाश जाधव तिच्या मदतीला धावून आले. मला टपरी टाकून द्या, त्यात मला राज ठाकरेंचा फोटो लावून द्या, अशी मागणी तिनं जाधवांकडे केली. त्यानंतर उद्याच टपरी टाक, साहेब आयुक्तांशी बोलतील, असं आश्वासन जाधवांनी तिला दिलं. 

एकतानं बँकेतली नोकरी सोडून रस्त्यावर शोरमा विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला. आपल्या व्यवसायाच्या रिल्सही तिनं केल्या त्यामुळे ग्राहकांचा ओघ तिच्याकडे वाढला. मात्र त्यानंतर तिला त्रास होऊ लागल्या केडीएमसीकडे तिच्या तक्रारी गेल्या. त्यामुळे तिच्यावर कारवाई झाली. त्यामुळे परप्रांतीय रस्त्यावर व्यवसाय करतात ते चालतं पण मराठी तरूणी मेहनत करत असेल तर त्रास दिला जातो, मला मदत हवीय, अशा आशयाचं रिल तिनं टाकलं.

खरं तर या आधी तिनं काही ठिकाणी मदत मागितली होती पण ती मिळाली नाही. मात्र तिच्या व्हिडिओची दखल मनसेनं घेतली. सत्ता असो वा नसो, मराठी माणसांसाठी आपला लढा सुरूच राहणार, असं सांगणारी मनसे एकताच्या मदतीला धावून गेली. यावर त्या ताईच्या स्टॉलला कुणी हात लावला तर मनसेची ताकद दिसेल, असा इशारा मनसेचे नेते अविनाश अभ्यंकर यांनीही दिला आहे.

मराठी भाषा असो किंवा मराठी माणूस मुंबईत त्यांच्यावर अन्याय होत असेल तर मनसे नेहमीच त्यांच्यासाठी धावून जाते, अशी अनेक उदाहरणं पाहायला मिळाली आहेत, कधी मुंबईत मराठी माणसांना नोकरी आणि घरं नाकारलं जातं, तेव्हाही मनसेच समोर येते आणि अशा मग्रूर लोकांना धडा शिकवते, त्याचप्रमाणे आताही मनसे डोंबिवलीतील मराठी तरूणीसाठी धावून आली. आणि तिच्या व्यवसायात पुन्हा कोणीच बाधा आणू शकत नाही असं आश्वासन देत तिला लढण्याची हिंमत दिली.

