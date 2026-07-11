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13 तासांचं शूटींग संपवून घरी निघालेल्या अभिनेत्याचा मुंबईतील पेट्रोल पंपावर मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम

मुंबईमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून 13 तास शुटींग करुन घरी परतताना अभिनेत्याचा आकस्मिक मृत्यू झाला असून तो पेट्रोल पंपावरच चक्कर येऊन पडला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:30 AM IST
13 तासांचं शूटींग संपवून घरी निघालेल्या अभिनेत्याचा मुंबईतील पेट्रोल पंपावर मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम
Image Credit: घरी जात असतानाच घडला हा सारा प्रकार (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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13 तासांचं शूटींग संपवून घरी निघालेल्या अभिनेत्याचा मुंबईतील पेट्रोल पंपावर मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम
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