13 तासांचं शूटींग संपवून घरी निघालेल्या अभिनेत्याचा मुंबईतील पेट्रोल पंपावर मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम

मनोरंजनसृष्टीला हादरवून सोडणारा एक धक्कादायक प्रकार नुकताच समोर आला आहे. मनोरंजनसृष्टी म्हणजे प्रसिद्ध, पैसा आणि आरामदायी आयुष्य असं सर्वसामान्यांना वाटतं. मात्र या कामातही कमालाचा ताण असून याच ताणामुळे एका अभिनेत्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सलग 13 तास शुटींग करुन थकलेल्या या अभिनेत्याचा घरच्या वाटेवर असतानाच पेट्रोल पंपवरच प्राण गेला. ही घटना मुंबईतील अंधेरी येथे घडली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या विचित्र घटनाक्रमादरम्यान प्राण गमावलेल्या अभिनेत्याचं नाव संजीब सिंह असं असून तो 51 वर्षांचा होता. टीव्ही मालिकांमध्ये न्युनियर आर्टिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या संजीब सिंहचा मृत्यू 5 जुलै रोजी झाला असला तरी त्याची माहिती आता समोर आली आहे. शुटींग संपवून घरी जात असताना पेट्रोल पंपावरच संजीब सिंहला हृदयविकाराचा जोरदार झटका आल्याचं सांगितलं जात आहे.
संजीब सिंह हे 'डॉ. आरंभी' या मालिकेचं चित्रिकरण करत होते. साकीनाका येथील सीजे स्टुडिओमध्ये तब्बल 13 तास हे चित्रिकरण सुरु होते. दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्री 3 वाजेपर्यंत शूटींग चालले. शूटींगदरम्यान संजीब सिंह यांना अनेकदा अस्वस्थ वाटलं. त्यावेळी त्यांनी ब्रेकही घेतला. मात्र शूटींग संपवून बाईकवरुन अंधेरी येथील घरी परत जात असताना ते पेट्रोल भरण्यासाठी पंपावर थांबले. मात्र तिथेच त्यांना अचानक चक्कर आली आणि ते जागेवर कोसळले.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संजीब सिंह यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र त्यांना ब्रॉट डेड म्हणजेच मरण पावलेल्या अवस्थेत रुग्ण आणला असं डॉक्टरांनी जाहीर केलं. मुंबईतील कूपर रुग्णालयामध्ये त्यांचं शवविच्छेदन झालं असून अधिकृत कारण समोर येईल. मात्र प्राथमिक अंदाजानुसार हृदयविकाराच्या झटक्याने संजीब सिंह यांची प्राणज्योत मालवल्याचं सांगितलं जात आहे. अंत्यसंस्कारासाठी संजीब सिंह यांचं पार्थिव कोलकात्याला पाठवण्यात आलं आहे.
संजीब सिंह हे मूळचे कोलकात्याचे होते. हे मागील तीन दशकांपासून टीव्ही, मालिकांमध्ये ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून काम करत होते. संजीब सिंह यांचं लग्न झालं नव्हतं. त्यांच्या पश्चात घटस्फोटीत बहीण, आजारपणाने ग्रासलेला भाऊ असा परिवार आहे. हे दोघेही कोलकात्यामध्येच राहतात. संजीब सिंह हे काही दिवसांपूर्वीच ज्युनियर आर्टिस्ट कमिटीमध्ये निवडून आले होते.
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजचे ('एफडब्यूआयसीई') (FWICE) सेक्रेटरी अशोक दुबे यांनी संजीब सिंहचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. आता 'एफडब्यूआयसीई'ने संजीब सिंह यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'डॉ. आरंभी'चे प्रोडक्शन हाऊस असलेल्या मल्हार क्रिएशन्सने संजीब सिंहच्या कुटुंबाला मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. कामाचे अधिकच्या तासांमुळे ज्यनिअर कलाकारांच्या तब्बेतीवर, आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचं 'एफडब्यूआयसीई'ने म्हटलं आहे. 'एफडब्यूआयसीई'ने सेटवर कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य राबवण्यास सुरुवात केली आहे.