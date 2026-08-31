/राजकीय दबावातून हॉस्पीटलने काढून टाकलं, आधी आत्महत्येचा प्रयत्न तरी प्रशासन ढीम्म; अखेर डॉक्टरने संपवलं आयुष्य!

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाशी संबंधित आणखी एका डॉक्टरच्या मृत्यूने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र रुपनवर यांनी मुंबईतील सायन परिसरात आत्महत्या केली. बचाव पथकाने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी याच रुग्णालयातील डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येची घटना चर्चेत आली होती.
उपलब्ध वृत्तांनुसार, 27 ऑगस्ट रोजी सकाळी सायन रेल्वे स्थानक परिसरातील उच्चदाबाच्या टॉवरवर डॉ. रुपनवर चढल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी डॉक्टरांशी संवाद साधून त्यांना खाली आणण्याचा प्रयत्न केला. बचावादरम्यान त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे लक्षात आल्याने प्राथमिक उपचार करण्यात आले आणि त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे ते आत्महत्या करु शकतात, याची माहिती प्रशासनाला होती. तरीही प्रशासन ढीम्म राहिल्याने प्रशासनाविरोधात आक्रोश पाहायला मिळतोय.
डॉ. रुपनवर यांनी यापूर्वी काही गंभीर आरोप केले होते. शस्त्र परवान्यासाठी आवश्यक असलेले वैद्यकीय ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ देण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्यात आला आणि नकार दिल्यानंतर धमकी व धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींविरोधात फलटण पोलिसांत तक्रार आणि गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त आहे.
डॉ. रुपनवर यांनी प्रसाद प्रदीप कोंडे-देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. ते माजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांचे पीए असल्याचा दावा करत असल्याचे वृत्त आहे. फिटनेस प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून आपल्यावर दबाव आणण्यात आला आणि धमकी देण्यात आल्याचा आरोप रुपनवर यांनी केला होता.
डॉ. रुपनवर यांनी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांच्यावर कामात हस्तक्षेप आणि काही प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप केल्याचे वृत्त आहे. पुणे विभागातील वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू अधिकृतपणे समोर येणेही महत्त्वाचे आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे डॉ. रुपनवर यांनी यापूर्वीही टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा दिल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या हातावर कथित सुसाईड नोट लिहिल्याचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यांनी सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हिडिओच्या माध्यमातूनही आपली व्यथा मांडल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी त्यांचे समुपदेशन केले होते; मात्र त्यानंतरही वाद कायम राहिल्याचे सांगितले जाते.
या घटनेनंतर डॉक्टरांच्या MARD संघटनेकडून प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. डॉ. रुपनवर यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली होती आणि चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप मिळाला नसल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, डॉक्टरांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता आणि प्रशासनाने आधीच्या इशाऱ्यांवर काय पावले उचलली, हे आता तपासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. मात्र, आत्महत्येचे कारण म्हणून कोणत्याही व्यक्तीला थेट जबाबदार ठरवण्यापूर्वी अधिकृत तपास आणि पुराव्यांची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.