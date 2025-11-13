English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रात गोल्ड रॅकेट उद्धवस्त! सोनं वितळवून...; 11.88 किलो Gold जप्त; दुबई, कोल्हापूर, सांगलीत...

Gold Smuggling And Melting Syndicate: या प्रकरणामध्ये एकूण 11 लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यामध्ये बाप लेकाचाही समावेश आहे. या सर्वांकडून 11.88 किलो सोनं जप्त करण्यात आलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 13, 2025, 01:46 PM IST
महाराष्ट्रात गोल्ड रॅकेट उद्धवस्त! सोनं वितळवून...; 11.88 किलो Gold जप्त; दुबई, कोल्हापूर, सांगलीत...
तपास यंत्रणांना मोठं यश (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Gold Smuggling And Melting Syndicate: महसूल गुप्तचर संचालनालय म्हणजेच डीआरआयने 15 कोटी रुपयांचे सोने तस्करी आणि वितळवण्याचे रॅकेट उघड केले आहे. या रॅकेटचं कनेक्शन दुबई, कोल्हापूर आणि सांगलीपर्यंत आहे. एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी सोने वितळवण्याच्या सुविधांचा पर्दाफाश करून 15 कोटी रुपयांचे सोने जप्त केले होते. या प्रकरणाचा तपास महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) केला आहे. या प्रकरणात 11 जणांना अटक केल्यानंतर सिंडिकेटच्या मुख्य सूत्रधाराने दुबई, कोल्हापूर, सांगली आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमधील संपर्क आणि ग्राहकांकडून तस्करीचे सोने मिळवल्याचे उघड झाले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

खोटा स्टॅम्पही मारला

सोने मिळाल्यानंतर ते वितळवले गेले. त्यामध्ये भेसळ केली गेली आणि अनधिकृत कार्यशाळांमध्ये त्याचे अवैध मूळ लपवण्यासाठी आणि पुनर्ब्रँडेड सोने विकण्यासाठी "व्हीएस गोल्ड" आणि "आरजी" चिन्हांकित करून भारतीय बारमध्ये रूपांतरित केले गेले. हा सारा फसवणुकीचा मोठा घोटाळा आता समोर आला आहे.

तस्करीचा मागील रेकॉर्ड

डीआरआय अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सोन्याची तस्करी, वितळवणे आणि बेकायदेशीर विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या 11 आरोपींना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सोन्याच्या तस्करीचा मागील रेकॉर्ड असलेल्या मास्टरमाइंडचाही समावेश आहे. हे सिंडिकेट मास्टरमाइंड त्याच्या वडिलांच्या, व्यवस्थापकाच्या, चार भाड्याने घेतलेल्या मेल्टर्स, तस्करी केलेल्या सोन्याच्या नोंदी राखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अकाउंटंट आणि त्याचे वितरण करणारे तीन डिलिव्हरी कर्मचारी यांच्याशी संगनमताने चालवत होता.

किती सोनं जप्त केलं?

सर्व आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. एजन्सीने 15 कोटी रुपये किमतीचे 11.88 किलो सोने आणि 13.77 लाख रुपये किमतीचे 8.77 किलो चांदी जप्त केली आहे. एस.एस. जोशी, ए.एस. केसरकर, व्ही.व्ही. कदम, पी. कुमार, एन.व्ही. ठक्कर, एस. जोशी, एस.सी. नरळे, व्ही. ठक्कर, व्ही. एच. रबारी, एस.पी. त्रिपाठी आणि एस.पी. राठोड अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.

पुढील तपास सुरु

सोन्यासारख्या मौल्यवान धातूला वितळण्यासाठी अत्यंत उच्च तापमान आणि विशेष प्रक्रियांची आवश्यकता असते. ही प्रक्रिया केवळ प्रशिक्षित व्यावसायिक आणि योग्य सुरक्षा उपकरणांसह नियंत्रित वातावरणातच करणं अपेक्षित असतं. मात्र या नियमांचीही पायमल्ली करण्यात आली आहे. वेगवगेळ्या गुन्ह्यांखाली या आरोपींना अटक करण्यात आली असून ते हे सारं कधी पासून करत होते. यामध्ये इतर राज्यांशी काही कनेक्शन आहे का या गोष्टींचा शोध आता पोलीस घेत आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
DRIdisruptsMajorgold smugglingmelting syndicate

इतर बातम्या

फ्लॅट विकला, FD मोडल्या अन्... मुंबईकर वकिलाची 9.94 कोटींची...

टेक