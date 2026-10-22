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सर्वसामान्यांच्या खिशाला महागाईची झळ बसणार, सणासुदीत तांदूळ महागला

ग्राहकांच्या जेवणातील भात महागला आहे. महागाईमुळं सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडणार आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 22, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 03:12 PM IST
सर्वसामान्यांच्या खिशाला महागाईची झळ बसणार, सणासुदीत तांदूळ महागला
Image Credit: rice set to rise by diwali

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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