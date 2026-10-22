सर्वसामान्यांच्या खिशाला महागाईची झळ बसणार, सणासुदीत तांदूळ महागला

सणासुदीच्या दिवसांत अन्नधान्याचे भाव वाढले आहेत. भाज्यांपासून ते डाळींपर्यंतच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्यांच्या खिशावरील ताण वाढणार आहे. आता सर्वसामान्यांच्या ताटातील मुख्य पदार्थ म्हणजे तांदूळ महागणार आहे. तांदळाचे भाव घाऊक बाजारात 40 ते 50 टक्क्यांनी वाढले असून, त्याचे थेट पडसाद किरकोळ बाजारात उमटले आहेत.
तांदळाचे भाव वाढल्याने किरकोळ बाजारातही ग्राहकांना तांदळासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहे. भाववाढीचा परिणाम थेट घरखर्चावर होत आहे. सणासुदीच्या काळात आता ग्राहकांना अधिक पैसे खर्च करावे लागणार असून दिवाळीचे बजेट कोलमडणार आहे.
धान्य बाजारात सर्वाधिक मागणी असलेल्या वाडा कोलमचा घाऊक भाव प्रतिकिलो 60 रुपयांवरून सरासरी 80 रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याखालोखाल मागणी असलेल्या सुरती कोलमचा भाव प्रतिकिलो 50 रुपयांवरून 65 रुपयांवर गेला आहे.
सर्वसामान्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या परिमल आणि मसुरी तांदळाचे घाऊक भावही प्रतिकिलो 40 रुपयांवर पोहोचले आहेत. घाऊक बाजारातील या भाववाढीचा फटका किरकोळ ग्राहकांना थेट बसत आहे. किरकोळ बाजारात वाडा कोलम प्रतिकिलो 85 ते 90 रुपयांपर्यंत विकला जात आहे, तर सुरती कोलमसाठी ग्राहकांना प्रतिकिलो 75 ते 79 रुपये मोजावे लागत आहेत.
तांदुळ का महाग होणार?
कमी पाऊस आणि दुष्काळाची भीती यामुळं यंदा काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने आणि हवामान बदलामुळे (उदा. एल-निनोचा प्रभाव) भात पिकाचे व उत्पादनाचे नुकसान झाले आहे. तसंच, शेतीचा खर्च वाढल्यामुळे आणि खरिपातील भात लागवड कमी झाल्याने बाजारात तांदळाचा पुरवठा काहीसा थंडावला आहे.
यंदा महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती असल्याने महागाईत वाढ झाली आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढत असताना आवक अपेक्षेपेक्षा नसल्याने डाळींच्या किंमतीही कडाडल्या आहेत. भाजीपाल्यांचे दरही वाढले आहेत. आताही डाळही महागल्याने सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला देशातील महत्त्वाच्या सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्याआधी नोव्हेंबर दरम्यान सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करू शकते, असा दावा 'ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स'च्या एका अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकार किंवा तेल कंपन्यांनी यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह प्रमुख 7 राज्यांमध्ये मार्च ते मे दरम्यान मतदान होणार आहे.