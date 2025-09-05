English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
12 हजार कोटींचा ड्रग्ज कारखाना पकडला,मीरा भाईंदर पोलिसांची मोठी कारवाई

Mira Bhayandar Crime: मीरा-भाईंदर पोलिसांनी तेलंगणात मोठी कारवाई करत १२ हजार कोटी रुपयांचा एमडी ड्रग्ज कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 5, 2025, 10:32 PM IST
मीरा भाईंदर

Mira Bhayandar Crime:  मीरा-भाईंदर पोलिसांनी तेलंगणात मोठी कारवाई करत १२ हजार कोटी रुपयांचा एमडी ड्रग्ज कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. या कारवाईत ३२ हजार लिटर कच्चे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आणि १३ जणांना अटक करण्यात आली. ही कारवाई ड्रग्जविरोधी मोहिमेत महत्त्वाची ठरली आहे.

पोलिसांना सुरुवातीला २०० ग्रॅम ड्रग्ज मिळाले, परंतु तपासाअंती ३२ हजार लिटर कच्चे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. या ड्रग्जचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य १२ हजार कोटी रुपये आहे.

मीरा-भाईंदर पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे तेलंगणातील एका ड्रग्ज कारखान्यावर छापा टाकला. येथे मोठ्या प्रमाणात मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्ज तयार केले जात होते. या कारवाईत १३ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्यावर नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस कायद्यांतर्गत (NDPS Act) गुन्हे दाखल झाले आहेत. २५ लाख रुपयांच्या ड्रग्जपासून सुरू झालेला तपास १२ हजार कोटींच्या जप्तीपर्यंत पोहोचला. मीरा-भाईंदर पोलिसांच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

FAQ

प्रश्न: मीरा-भाईंदर पोलिसांनी तेलंगणात कोणती मोठी कारवाई केली आहे?

उत्तर: मीरा-भाईंदर पोलिसांनी तेलंगणात गुप्त माहितीच्या आधारे छापा टाकून १२ हजार कोटी रुपयांचा मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्ज कारखाना उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत ३२ हजार लिटर कच्चे ड्रग्ज जप्त केले गेले आणि १३ जणांना अटक करण्यात आली.

प्रश्न: या कारवाईत किती ड्रग्ज जप्त झाले आणि त्यांचे मूल्य किती आहे?

उत्तर: सुरुवातीला २०० ग्रॅम ड्रग्ज मिळाले, परंतु तपासाअंती ३२ हजार लिटर कच्चे ड्रग्ज जप्त झाले. या ड्रग्जचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य १२ हजार कोटी रुपये आहे.

प्रश्न: या प्रकरणात आरोपींवर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई झाली आहे?

उत्तर: या कारवाईत अटक करण्यात आलेल्या १३ आरोपींवर नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस कायद्यांतर्गत (NDPS Act, 1985) गुन्हे दाखल झाले आहेत. तपास २५ लाख रुपयांच्या ड्रग्जपासून सुरू होऊन १२ हजार कोटींच्या जप्तीपर्यंत पोहोचला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mira Bhayandar policeMira Bhayandar Crime News१२ हजार कोटींचा ड्रग्ज कारखानामीरा भाईंदरपोलिसांची मोठी कारवाई

