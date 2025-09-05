12 हजार कोटींचा ड्रग्ज कारखाना पकडला,मीरा भाईंदर पोलिसांची मोठी कारवाई

Mira Bhayandar Crime: मीरा-भाईंदर पोलिसांनी तेलंगणात मोठी कारवाई करत १२ हजार कोटी रुपयांचा एमडी ड्रग्ज कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. या कारवाईत ३२ हजार लिटर कच्चे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आणि १३ जणांना अटक करण्यात आली. ही कारवाई ड्रग्जविरोधी मोहिमेत महत्त्वाची ठरली आहे.
पोलिसांना सुरुवातीला २०० ग्रॅम ड्रग्ज मिळाले, परंतु तपासाअंती ३२ हजार लिटर कच्चे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. या ड्रग्जचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य १२ हजार कोटी रुपये आहे.
मीरा-भाईंदर पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे तेलंगणातील एका ड्रग्ज कारखान्यावर छापा टाकला. येथे मोठ्या प्रमाणात मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्ज तयार केले जात होते. या कारवाईत १३ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्यावर नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस कायद्यांतर्गत (NDPS Act) गुन्हे दाखल झाले आहेत. २५ लाख रुपयांच्या ड्रग्जपासून सुरू झालेला तपास १२ हजार कोटींच्या जप्तीपर्यंत पोहोचला. मीरा-भाईंदर पोलिसांच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
