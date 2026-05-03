Operation White Strike: मुंबईच्या वेशीवर हजारो कोटींचे ड्रग्ज, येवढा साठा येतो कुठून?

राज्यात ड्रग्ज रॅकेट उध्वस्त करण्यासाठी तपास यंत्रणांकडून विविध स्तरावर प्रयत्न केले जातायत. यासाठीच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने काही प्रकरणांमध्ये सहा महिन्यांपुर्वी गुप्त तपास आमि निगराणी सुरु केली होती. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 3, 2026, 10:07 PM IST
Mumbai Crime: मुंबईच्या वेशीवर अंमली पदार्थविरोधी पथकाने मोठी कारवाई केलीये. यात हजारो कोटींचं  काही टन ड्रग्ज जप्त करण्यात आलंय. विशेष म्हणजे कुठे क्रिकेटच्या ग्लोव्हजमध्ये ड्रग्ज लपवलं होतं तर कुठे मशिनमधल्या चोरकप्प्यांमध्ये. या कारवाईसाठी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनीही एनसीबीचं कौतुक केलंय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

राज्यात ड्रग्ज रॅकेट उध्वस्त करण्यासाठी तपास यंत्रणांकडून विविध स्तरावर प्रयत्न केले जातायत. यासाठीच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने काही प्रकरणांमध्ये सहा महिन्यांपुर्वी गुप्त तपास आमि निगराणी सुरु केली होती. याचदरम्यान एनसीबीच्या पथकाने नवी मुंबईतल्या कळंबोलीत एक गाडी अडवली. या गाडीची तपासणी केली असता गाडीत ठेवलेल्या क्रिकेट पॅड आणि ग्लोव्हजमध्ये चक्क 136 किलो कोकेन सापडलं. त्यानंतर आरोपींच्या चौकशीतून आणखी काही धागेदोरे हाती लागले. त्याच आधारे एनसीबीने भिवंडीच्या राहनाळ गावातल्या लक्ष्मण कंपाऊंड इथल्या गोदामांमध्ये छापेमारी केली. आमि पोलिसांना 213 किलो कोकेनचं घबाड हाती लागलं. विशेष म्हणजे बाहेर देशातून मागवलेल्या लोखंडी मशिनमधल्या गुप्त कप्प्यांमधून हे कोकेन भारतात आणण्यात आल्याचं पुढे आलं. 

या कारवाईनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनसीबीचं अभिनंदन केलंय.  भिवंडीतील गोदाम पट्ट्यात यापुर्वीसुद्धा कारवाया करण्यात आल्यायेत. ज्यामध्ये अमली पदार्थांपासून रसायनांचा देखील समावेश होता. विशेष म्हणजे ही कारवाई करताना या संदर्भात स्थानिक नारपोली पोलिसांना कसलीही माहिती नव्हती. त्यात एवढं मोठा ड्रग्ज साठा सापडल्याने राहनाळ ग्रामपंचायत परिसरात चिंतेचं वातावरण आहे. 

एनसीबीने केलेली कारवाई कौतुकास्पद आहेच. पण या कारवाईसोबत अनेक प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतायत. एवढा मोठा ड्र्ग्जचा साठा मुंबईत बिनदिक्कतपणे येतो कसा.विदेशातून सामान येताना त्याचं चेकिंग होत नाही का. तसच या भागात आणखी कोणत्या गोदामांचा वापर यासाठी होतोय का.. याचाही तपास यंत्रणांनी करणं गरजेचं आहे. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुंबईच्या वेशीवर ड्र्ग्ज सापडणं ही बाब सुद्धा चिंताजनक आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

