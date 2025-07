नशेत धूंद, अर्धनग्न, मराठी महिलेसोबत... MNS नेत्याच्या मुलाचा प्रताप; मराठी इन्फ्लुएन्सर राजश्री मोरेसोबत गैरवर्तन Watch Video

हिंदी सक्तीला विरोध करता मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर मराठी अस्मितेसाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. पण त्यांचं एकत्र येणं अनेक बाजूंनी सध्या चर्चेचा विषय आहे. अशातच एक व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. एका मनसे नेत्याच्या मुलाने मंद्यधुद्ध अवस्थेत गैरप्रकार केला आहे.

मुंबईतील अंधेरी भागात राखी सावंतची एकेकाळची मैत्रीण राजश्री मोरे हिच्यासोबत मनसे नेत्याच्या मुलाने गैरवर्तणूक केलं आहे. हा व्हिडीओ एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संजय निरुपम यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिले आहे की, दारू पिऊन, अर्धनग्न, मनसे नेत्याचा मुलगा एका मराठी भाषिक महिलेला शिवीगाळ करत आहे. त्याशिवाय, तो मुलगा त्याच्या वडिलांच्या नावाने धमकावत असल्याच दिसत आहे. मराठी स्वाभिमानाचे रक्षण करण्याचा दावा करणाऱ्यांचा खरा चेहरा पहा.

#WATCH | Mumbai: "...I was targeted because despite being a Maharashtrian, I raised my voice for people from different backgrounds who come here to work hard...Maharashtra belongs to everyone..," says social media influencer Rajshree More who says she was abused by a youth… pic.twitter.com/FoXdMYNITM

— ANI (@ANI) July 7, 2025