Marathi News
घाटकोपर ते ठाणे प्रवास सुपरफास्ट होणार, पण 320 झाडे...; Eastern Freeway बाबत मोठी अपडेट

Mumbai Eastern Freeway: पूर्व मुक्त मार्ग विस्तारीकरणात कापण्यात वा पुनर्रोपित करण्यात येणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात 4,175 नव्या वृक्षरोपांची लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती 'एमएमआरडीए'ने दिली.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 18, 2025, 10:06 AM IST
घाटकोपर ते ठाणे प्रवास सुपरफास्ट होणार, पण 320 झाडे...; Eastern Freeway बाबत मोठी अपडेट
Eastern Freeway Expansion Thane to Anand Nagar Elevated Road Project to enhance connectivity

Mumbai Eastern Freeway: मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी एमएमआरडीएकडून विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यातीलच एक प्रकल्प म्हणजे पूर्व मुक्त मार्गाचा घाटकोपर-ठाणे विस्तार प्रकल्प. मात्र या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याआधीच मोठा वाद उद्भवला आहे. या प्रकल्पासाठी 320 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी 386 झाडांचे पुनर्रोपण करावे लागणार आहे.या कामासाठी 'एमएमआरडीए'ला मुंबई महापालिकेच्या उद्यान विभागाने आवश्यक ती परवानगी मिळाली आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) पूर्व मुक्त मार्गाचा घाटकोपर- ठाणेदरम्यान विस्तार करीत आहे. घाटकोपर-ते ठाणे असा प्रवास अतिजलद करण्यासाठी, पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 'एमएमआरडीए'ने पूर्व मुक्त मार्गाचा घाटकोपर-ठाणे दरम्यान विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यानुसार अंदाजे 13 किलोमीटरचा व 40 मीटर रुंदीचा विस्तारीत मार्ग बांधण्यात येणार आहे. या मार्गाच्या कामाला येत्या काही महिन्यात सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. महापालिका घाटकोपरच्या छेडा नगरला ठाण्याच्या आनंद नगरशी जोडण्यासाठी सुमारे 13 किमी लांबीच्या एमएमआरडीएच्या तीन पदरी उन्नत रस्त्यासाठी 2,682 कोटी रुपये खर्चून तोडण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी माता रमाबाई आंबेडकर नगर येथील 1694 झोपड्या हटव्याव्या लागणार आहेत.

दरम्यान, पूर्व मुक्त मार्ग विस्तारीकरणात कापण्यात वा पुनर्रोपित करण्यात येणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात 4,175 नव्या वृक्षरोपांची लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती 'एमएमआरडीए'ने दिली. दरम्यान पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील विक्रोळी- घाटकोपरदरम्याच्या भागातील 127 'पिंक ट्रम्पेट' झाडे वाचविण्यासाठी मार्गाच्या संरेखनात बदल करण्यात आल्याचेही 'एमएमआरडीए'ने सांगितले. झाडांचे पुनर्रोपण वैज्ञानिक पद्धतीने केले जाणार असून पुढे या झाडांची योग्य ती देखरेख केली जाईल. तर अधिकाधिक झाडांचे संवर्धन व्हावे यादृष्टीने त्यांचे पुनर्रोपण व देखरेख केली जाणार असल्याचेही 'एमएमआरडीए'ने आश्वासित केले आहे. दरम्यान नव्या 4,175 झाडे प्रकल्प क्षेत्रातील मोकळ्या जागेत लावण्यात येतील.

हिवाळ्यात घाटकोपर ते ठाणे दरम्यान ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेमार्गे प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना विक्रोळीजवळ महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंच्या झाडांवर मोठ्या संख्येने फुललेल्या गुलाबी फुलांचे सुंदर दृश्य पाहण्याची संधी मिळते.टॅबेबुइया रोझा ही झाडे हिवाळ्यात प्रवाशांसाठी मुख्य आकर्षण केंद्र बनतात. यात 706 झाडांमध्ये दुर्मिळ झाडांचा समावेश आहे. 

FAQ

प्रश्न १: पूर्व मुक्त मार्गाचा घाटकोपर-ठाणे विस्तार प्रकल्पाचा उद्देश काय आहे?

उत्तर: मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे. घाटकोपर ते ठाणे असा प्रवास अतिजलद करण्यासाठी पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील कोंडी दूर होईल. सुमारे १३ किलोमीटर लांबीचा आणि ४० मीटर रुंदीचा तीन पदरी उन्नत रस्ता बांधण्यात येणार आहे. यासाठी २,६८२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

प्रश्न २: या प्रकल्पामुळे किती झाडांची कत्तल होणार आणि पुनर्रोपणाची योजना काय आहे?

उत्तर: प्रकल्पासाठी ३२० झाडांची कत्तल होणार आहे, पण बदल्यात ३८६ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल. एकूण ४,१७५ नव्या वृक्षांची लागवड प्रकल्प क्षेत्रातील मोकळ्या जागेत केली जाईल. पुनर्रोपण वैज्ञानिक पद्धतीने होईल आणि झाडांची योग्य देखरेख करण्यात येईल.

प्रश्न ३: झाडांच्या कत्तलीसाठी परवानगी कोणाकडून मिळाली?

उत्तर: मुंबई महापालिकेच्या (बीएमसी) उद्यान विभागाकडून एमएमआरडीएला आवश्यक परवानगी मिळाली आहे. झाडांच्या संवर्धनासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले जातील, असे एमएमआरडीएने आश्वासन दिले आहे.

