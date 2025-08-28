कॅनरा बँकेला 117 कोटींचा गंडा! ED ला 5 स्टार हॉटेलमधील आरोपीच्या रुममध्ये सापडले 2.33 कोटींचे हिरे अन्...

Rs 117 Crore Fraud: आधीच विकलेल्या आणि आधीच तारण ठेवलेल्या मालमत्ता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कॅनेरा बँकेत तारण ठेवत त्याद्वारे 117 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामध्य बँकेची फसवणूक करणाऱ्या अमित अशोक थेपाडे याला सक्तवसुली संचलनालयाने म्हणजेच 'ईडी'ने रविवारी मुंबईत अटक केली. गेल्या अनेक दिवसांपासून तो 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांना गुंगारा देत होता. अखेर त्याला अटक करण्यात 'ईडी'ला यश आलं आहे.
अमित अशोक थेपाडेच्या गॅलक्सी कन्स्ट्रक्शन आणि मिस्टॉम एन्टरप्रायजेस दोन कंपन्या आहेत. या कंपन्यांच्या मालकीच्या काही अचल मालमत्ता होत्या. मात्र, यातील काही मालमत्तांची त्याने विक्री केली होती, तर काही मालमत्ता तारण ठेवल्या होत्या; परंतु कर्जाची उचल करण्यासाठी त्याने बनावट कागदपत्रांद्वारे कॅनरा बँकेकडे या मालमत्ता तारण ठेवल्याचं उघड झालं आहे.
दक्षिण मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधून अमित अशोक थेपाडेला अटक करण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यांपासून तो या हॉटेलमध्ये वास्तव्यास होता. त्याच्या अटकेदरम्यान अधिकाऱ्यांनी त्याच्या रूममधून 50 पेक्षा जास्त बँक खात्यातील साडेनऊ लाखांची कागदपत्रे, सोने, 2 कोटी 33 लाख रुपयांचे हिरे, दोन वाहने, डिजिटल उपकरणे आदी मुद्देमाल जप्त केला. ईडीच्या विशेष न्यायालयाने अमित अशोक थेपाडेला पाच दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.
1. कॅनरा बँक फसवणूक प्रकरण नेमके काय आहे?
अमित अशोक थेपाडे याने आधीच विकलेल्या किंवा तारण ठेवलेल्या मालमत्ता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कॅनरा बँकेत पुन्हा तारण ठेवून 117 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. यामुळे बँकेची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
2. कोणाला अटक करण्यात आली आहे?
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अमित अशोक थेपाडे याला रविवार, 24 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत अटक केली.
3. अमित थेपाडे याने फसवणूक कशी केली?
थेपाडे याने त्याच्या गॅलक्सी कन्स्ट्रक्शन आणि मिस्टॉम एन्टरप्रायजेस या दोन कंपन्यांच्या मालमत्तांचा वापर केला. या मालमत्ता आधीच विकलेल्या किंवा इतरत्र तारण ठेवलेल्या होत्या. त्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या मालमत्ता कॅनरा बँकेत तारण ठेवून 117 कोटींचे कर्ज मिळवले.
4. ईडीने कोठे आणि कशी कारवाई केली?
ईडीने दक्षिण मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधून अमित थेपाडे याला अटक केली, जिथे तो गेल्या दोन महिन्यांपासून राहत होता. गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
5. छापेमारीत काय जप्त करण्यात आले?
ईडीने थेपाडे याच्या हॉटेलच्या खोलीतून खालील वस्तू जप्त केल्या:
50 हून अधिक बँक खात्यांची कागदपत्रे
9.5 लाख रुपयांची रोख रक्कम
2 कोटी 33 लाख रुपयांचे सोने आणि हिरे जडित दागिने
दोन महागडी वाहने
आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे असलेली डिजिटल उपकरणे
6. अमित थेपाडे याच्यावर कोणती कायदेशीर कारवाई झाली?
ईडीच्या विशेष न्यायालयाने (PMLA) अमित थेपाडे याला 5 दिवसांच्या ईडी कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत झाली आहे.
7. ईडीने या प्रकरणाचा तपास कसा सुरू केला?
ईडीने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी), पुणे यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे समांतर तपास सुरू केला होता. तपासात थेपाडे याने बनावट कागदपत्रांद्वारे बँकेला फसवल्याचे उघड झाले.
8. थेपाडे याने कर्जाच्या रकमेचा कसा वापर केला?
तपासात असे दिसून आले की, थेपाडे याने कर्जाची रक्कम वैयक्तिक कारणांसाठी वापरली आणि बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेला निधी विविध ठिकाणी गुंतवला. यासाठी त्याने गुंतागुंतीचे आर्थिक जाळे तयार केले होते.
9. ईडीचा पुढील तपास कशावर केंद्रित आहे?
ईडी आता थेपाडे याच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे जाळे, इतर संभाव्य सहभागी व्यक्ती आणि परदेशी व्यवहारांची तपासणी करत आहे. यामुळे या प्रकरणात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
10. या प्रकरणामुळे बँकिंग क्षेत्रात काय परिणाम झाले?
117 कोटी रुपयांच्या या फसवणूक प्रकरणाने बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवली आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे बँकांच्या कर्जवाटप प्रक्रियेवर अधिक काटेकोर तपासणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या विद्यमान ग्राहकांवर याचा काही परिणाम होणार नाही असं सांगितलं जात आहे.
11. थेपाडे याला अटक करणे का कठीण होते?
अमित थेपाडे बराच काळ ईडीच्या अधिकाऱ्यांना चकमा देत होता आणि दक्षिण मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये लपून राहत होता. गुप्त माहिती आणि दीर्घकालीन देखरेखीनंतर ईडीला त्याला अटक करण्यात यश मिळाले.