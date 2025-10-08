English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गँग विरोधात ED ची सर्वात मोठी कारवाई; सलीम डोलाच्या 8 ठिकाणांवर कारवाई

मुंबईत अंडरवर्ल्डविरुद्ध ईडीने मोठी कारवाई केली आहे.  दाऊद इब्राहिमचा जवळचा सहकारी सलीम डोलाच्या लपण्याच्या ठिकाणांवर छापेमारी करण्यात आली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 8, 2025, 03:56 PM IST
ED Raids In Mumbai : अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अंडरवर्ल्डविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा जवळचा सहकारी सलीम डोला याच्या मुंबईत ड्रग्ज नेटवर्कवर छापे टाकले आहेत.  अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) 2002 अंतर्गत मुंबईतील आठ ठिकाणी छापे टाकले. फैसल जावेद शेख आणि अल्फिया फैसल शेख यांनी चालवलेल्या एका मोठ्या ड्रग्ज तस्करी नेटवर्कच्या बेकायदेशीर रकमेचा शोध घेण्यासाठी ही कारवाई केली जात आहे. 

सलीम डोला हा ड्रग्ज तस्करीच्या जगात एक प्रमुख व्यक्ती आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की फैसल शेख कुख्यात ड्रग्ज माफिया सलीम डोला कडून एमडी (मेफेड्रोन) मिळवत होता. सलीम डोला हा बऱ्याच काळापासून कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या रडारवर होता. त्याच्यावर ड्रग्ज तस्करी आणि बेकायदेशीर नेटवर्कना निधी देण्याचे गंभीर आरोप आहेत. सलीम डोला ड्रग्ज तस्करीचा.  यापूर्वी अनेक गुन्हे दाखल आहेत.

सलीम डोला बराच काळ फरार असल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज नेटवर्कला निधी पुरवण्यात गुंतलेला असल्याने, एनसीबीने (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो) त्याच्या अटकेसाठी बक्षीस जाहीर केले आहे.  ड्रग्ज मनी लाँड्रिंगच्या संदर्भात ईडीने अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत.  ईडीचे पथक सध्या अशा ठिकाणांची चौकशी करत आहेत जिथे ड्रग्ज मनी आणि संबंधित मालमत्तेचे पुरावे सापडण्याची शक्यता आहे. ईडी अधिकाऱ्यांच्या मते, या नेटवर्कने कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर उत्पन्नाला कायदेशीर म्हणून लपवण्याचा प्रयत्न केला.  मुंबईत ड्रग्ज आणि हवाला यांच्यातील खोल संबंध उघड करण्यासाठी ईडीची ही कारवाई महत्त्वपूर्ण मानली जाते. सलीम डोला हा दाऊद इब्राहिमचा जवळचा सहकारी आहे आणि जूनमध्ये भारतीय तपास संस्थांनी त्याला दुबईहून भारतात प्रत्यार्पण केले होते.

FAQ

1 अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काय कारवाई केली आहे?
 ईडीने अंडरवर्ल्डविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करून मुंबईतील ड्रग्स नेटवर्कवर छापे टाकले आहेत. ही कारवाई लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ अंतर्गत मुंबईतील आठ ठिकाणी करण्यात आली आहे. याचा उद्देश ड्रग्स तस्करी नेटवर्कच्या बेकायदेशीर रकमेचा शोध घेणे आहे.

2 सलीम डोला कोण आहे आणि त्याचा संबंध काय आहे?
सलीम डोला हा कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा जवळचा सहकारी आहे. तो ड्रग्स तस्करीच्या जगात एक प्रमुख व्यक्ती आहे. जूनमध्ये भारतीय तपास यंत्रणांनी त्याला दुबईहून प्रत्यार्पण केले होते. त्याच्यावर ड्रग्स तस्करी आणि बेकायदेशीर नेटवर्कला निधी देण्याचे गंभीर आरोप आहेत.

3. फैसल जावेद शेख आणि अल्फिया फैसल शेख यांचा या प्रकरणात काय संबंध आहे?
फैसल जावेद शेख आणि अल्फिया फैसल शेख यांनी एक मोठे ड्रग्स तस्करी नेटवर्क चालवले आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की फैसल शेख कडून सलीम डोला कडून एमडी (मेफेड्रोन) मिळवत होता. ईडीने त्यांच्या नेटवर्कच्या बेकायदेशीर रकमेचा शोध घेण्यासाठी छापे टाकले आहेत.

 

