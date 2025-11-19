English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मा***', 'भो**', 'हरामी' अन्... हॉल तिकीटांवर छापल्या शिव्या! 'या' कॉलेजचे विद्यार्थ्यी परीक्षेला मुकले; चंद्रकांत पाटलांनी...

Education Crime News: हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तातडीने तक्रार केल्यानंतरही प्रशासाने कठोर कारवाई न केल्याने शेवटी विद्यार्थ्यांनाच याचा मोठा फटका बसला आहे. नेमकं कुठे आणि काय घडलं जाणून घ्या सविस्तर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 19, 2025, 12:49 PM IST
'मा***', 'भो**', 'हरामी' अन्... हॉल तिकीटांवर छापल्या शिव्या! 'या' कॉलेजचे विद्यार्थ्यी परीक्षेला मुकले; चंद्रकांत पाटलांनी...
थेट मंत्र्यांपर्यंत पोहोचलं प्रकरण (प्रातिनिधिक फोटो)

Education Crime News: महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्तुळामध्ये एका नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात (Government Polytechnic, Bandra) एक धक्कादायक प्रकार घडला. डिप्लोमा इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम नोंदणी अर्ज आणि हॉल तिकिटावर त्यांच्या नावाच्या जागी थेट शिव्या, आक्षेपार्ह शब्द आणि अपशब्द छापले गेले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

महाविद्यालयाची मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (Management Information System) म्हणजेच एमआयएस यंत्रणेसंदर्भातील गोंधळामुळे हा प्रकार घडल्याचं सांगितलं जात आहे. एमआयएस यंत्रणा हॅक झाल्याने किंवा डेटा एंट्रीत मोठी चूक झाल्याने हा गोंधळ झाल्याचं सांगितलं जातंय.

हॉल तिकीटांवर काय छापलंय?

त्यामुळे नावाच्या ठिकाणी 'मा***', 'भो**' असे घाणेरडे शब्द छापले गेले आहेत. काही विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकिटावर तर 'हरामी', 'साला' असे शब्दही छापून आले आहेत.

विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली पण...

नावांच्या ऐवजी शिव्या छापून आल्याची बाब लक्षात आल्यावर विद्यार्थ्यांनी गेल्या आठवड्यातच प्रशासनाकडे यासंदर्भात तक्रार केली होती, पण 'सोमवारपर्यंत दुरुस्त होईल' असं सांगून त्यांना परीक्षेला बसू दिलं गेलं. परीक्षेच्या दिवशीही समस्या जैसे थे राहिल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा देऊच दिली नाही. काहींना तात्पुरत्या हॉल तिकिटावर बसवण्यात आलं, पण बरेच जण परीक्षेपासून वंचित राहिले.

सामधानाकारक उत्तर नाही

विद्यार्थ्यांनी आमची काहीही चूक नसून आम्ही तक्रार केल्यानंतरही दुरुस्ती झाली नाही असं निदर्शनास आणून देत प्राचार्यांकडे याबाबतची तक्रार केली. पण समाधानकार उत्तर न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडाला. 

चंद्रकांत पाटीलांनी घेतली दखल

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याची गंभीर दखल घेतली. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्राचार्यांकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे. विद्यार्थ्यांनी सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. हॅकिंगचा संशय असल्याने तपास सुरू आहे. एमआयएस प्रणाली तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान

या साऱ्या गोंधळामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसून दिलं नाही त्यांचं नुकसान झालं आहे. आता थेट उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्याने महाविद्यालयाकडून परीक्षेला बसू न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना दुसरी संधी दिली जाणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या ज्या एमआयएस यंत्रणेमुळे हा गोंधळ झाला ती यंत्रणा कशी आणि कोण हाताळतं, त्यामध्ये नेमकी काय गडबड झाली? यात हँकिंगचं काही कनेक्शन आहे का याचा तपास पोलीस करत आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Government PolytechnicBandraabusive wordshall ticketprobe ordered

इतर बातम्या

'अंगात मस्ती येते ती...' शरद पवारांच्या पक्षाची अ...

महाराष्ट्र बातम्या