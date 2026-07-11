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8600 शिक्षकांचा पगारकपातीची शिक्षा... शिक्षण विभाग Action मोडमध्ये; शिक्षकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात

शिक्षण विभागाने यापूर्वीच इशारा देणारं परिपत्रक जारी केलं होतं. मात्र त्यानंतरही शिक्षकांनी शिक्षण विभागाचं न ऐकल्याने आता ही कारवाई केली जाणार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:57 AM IST
8600 शिक्षकांचा पगारकपातीची शिक्षा... शिक्षण विभाग Action मोडमध्ये; शिक्षकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात
Image Credit: शिक्षण विभागाने घेतला कठोर निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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8600 शिक्षकांचा पगारकपातीची शिक्षा... शिक्षण विभाग Action मोडमध्ये; शिक्षकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात
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