8600 शिक्षकांचा पगारकपातीची शिक्षा... शिक्षण विभाग Action मोडमध्ये; शिक्षकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात

महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षकांचा एका दिवसाचा पगार कापला जाणार आहे. यासाठी कारण ठरलं आहे, मुंबईतील आझाद मैदानात दोन दिवसांपूर्वी झालेलं शिक्षकांचं आंदोलन. या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचा एका दिवसाचा पगार कापला जाणार असा इशारा दिल्यानंतरही मुंबईतील आंदोलनात पाच हजारांहून अधिक शिक्षकांनी या आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवला होता. आता या शिक्षकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी शिक्षण विभागाने केली आहे.
शिक्षकांच्या या आंदोलनामुळे 9 जुलै रोजी राज्यभर शाळा बंद ठेवण्याची हाक देण्यात आलेली. मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनकर्त्या शिक्षकांची मोठी गर्दी झाली होती. राज्यभर जिल्हा पातळीवरही आंदोलने झाली. 60 टक्क्यांहून अधिक सरकारी आणि अनुदानित शाळा 9 जुलै रोजी या आंदोलनामुळे बंद होत्या.
'शाळा बंद’ आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन कापण्याचे आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिल्यानंतरही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिलेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. आझाद मैदानातील आंदोलनात पाच हजारांहून अधिक शिक्षक सहभागी झाल्याचा दावा शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आला. शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या आंदोलनामध्ये 8 हजार 600 शिक्षक सहभागी झाले असून, या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाचे आदेश झुगारून अनेक शिक्षकांनी ‘वेतन कापले तरी आता माघार नाही’, अशी भूमिका घेत गुरुवारी आझाद मैदानामध्ये आपल्या विविध मागण्यांसाठी धडक दिली होती. आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांची माहिती संकलित करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानुसार विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले.
बूथ लेव्हल ऑफिसर ड्यूटी नको असं आंदोलनकर्त्या शिक्षकांचं म्हणणं होतं. मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावलोकनासाठी (एसआयआर) शिक्षकांना बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करण्याचा विरोध केला. हे शैक्षणिक काम नसल्याने वर्गातील शिक्षण प्रभावित होत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी अनिवार्य टीचर्स एलिजीबिलीटी टेस्ट म्हणजेच टीईटी माफीची मागणी या शिक्षकांनी केली होती. तसेच इतर मागण्यांमध्ये जुन्या पदोन्नती धोरणाची पुनर्स्थापना, स्टाफिंग नॉर्म्स, प्रशासकीय कामाचा ताण कमी करावा असं आंदोनलकर्त्या शिक्षकांचं म्हणणं होतं. रोहित पवारांसहीत इतर काही विरोधी पक्ष नेत्यांनी या आंदोलनाला समर्थन दिलं होतं.