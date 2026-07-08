Add Zee Business As A Preferred Source
App

खासगी क्लासेसला दणका! फडणवीस सरकारच्या हलचाली सुरु; हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा?

महाराष्ट्र सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये खासगी क्लासेसविषयी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती दादा भुसेंनी दिली आहे. नेमकं ते काय म्हणालेत पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 08, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:11 AM IST
खासगी क्लासेसला दणका! फडणवीस सरकारच्या हलचाली सुरु; हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
खासगी क्लासेसला दणका! फडणवीस सरकारच्या हलचाली सुरु; हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा?
maharashtra1 min ago
2
maharashtra37 min ago
3
gold rate1 hr ago
4
maharashtra1 hr ago
5
LPG Cylinder Price1 hr ago