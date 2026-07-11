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ना प्रोफेसर, ना विद्यार्थी तरीही कॉलेज सुरू! राज्यात 123 बोगस कॉलेज, सरकारचीच कबुली

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये खळबळ उडवून देणारी माहिती सरकारनेच विधान परिषदेमध्ये दिली असून राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी नक्की काय म्हटलंय पाहूयात

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:08 PM IST
ना प्रोफेसर, ना विद्यार्थी तरीही कॉलेज सुरू! राज्यात 123 बोगस कॉलेज, सरकारचीच कबुली
Image Credit: राज्य सरकारनेच दिली कबुली (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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ना प्रोफेसर, ना विद्यार्थी तरीही कॉलेज सुरू! राज्यात 123 बोगस कॉलेज, सरकारचीच कबुली
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