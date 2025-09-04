English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Sep 4, 2025, 02:55 PM IST
मोठी बातमी! ईद-ए-मिलादची शुक्रवारची सुट्टी रद्द, त्याऐवजी...; राज्य सरकारने केलं जाहीर

Eid e Milad Holiday Cancelled: ईद-ए-मिलादची शुक्रवारची सार्वजनिक सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. शुक्रवारची सुट्टी सोमवारी देण्यात येणार आहे. गणपती विसर्जनामुळे मुस्लिम समुदायाने सोमवारी 8 सप्टेंबर 2025 रोजी मिरवणुकीचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शुक्रवारची सुट्टी, सोमवारी देण्यात येणार आहे. मात्र हा निर्णय फक्त मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरापुरता मर्यादित आहे. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांसाठी 5 सप्टेंबर 2025 ची सुट्टी कायम ठेवणार असल्याचंही पत्रातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

पत्रात नेमकं काय लिहिलं आहे - 

राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या 24 सार्वजनिक सुट्ट्ट्यांपैकी ई-ए-मिलादची सुट्टी शुक्रवार दिनांक 5 सप्टेंबर 2025 रोजी दर्शवली आहे. मुस्लिमांचा धार्मिक सण ई-ए-मिलाद हा मुस्लिम समुदाय मोठ्या प्रमाणात साजरा करतो. यानिमित्ताने जुलूस कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. 

शनिवारी 6 सप्टेंबर 2025 रोजी अनंत चतुर्दशी हा हिंदू सण असल्याने राज्यात बंधुता आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्य राखण्यासाठी 21 ऑगस्ट 2025 रोजी विविध मुस्लिम संघटनांची बैठक झाली. त्या बैठकीत मुस्लिम समुदायाने सोमवारी 8 सप्टेंबर 2025 रोजी मिरवणुकीचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार दिनांक 8 मे 1968 च्या उक्त अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारला देण्यात आलेल्या परक्राम्य संलेख अधिनियम 1881 च्या कलम 25 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी 5 सप्टेंबर 2025 ऐवजी सोमवारी 8 सप्टेंबर 2025 हा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करण्यात येत आहे. आणि मुंबई शहर, मुंबई उपनगर जिव्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांसाठी शुक्रवारी 5 सप्टेंबर 2025 ही सार्वजनिक सुट्टीची तारीख कायम ठेवण्यात येत आहे. 

5 सप्टेंबरची सुट्टी 8 सप्टेंबरले देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे करण्यात आली होती. ‘ईद -ए-मिलादुन नबी’चे जुलूस 8 सप्टेंबर रोजी काढण्यात येणार असल्याने या दिवशी राज्य शासनाने शासकीय सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. 

6 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी आहे. या दिवशी राज्यभर श्रीगणेश विसर्जन आहे. मात्र त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 5 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी मुस्लीम समाजासाठी पवित्र असलेला ‘मोहम्मद पैगंबर’ यांचा जन्मदिवस आहे. या दिवशी जुलूस काढला जातो. या शोभायात्रेला ‘ईद -ए-मिलादुन नबी’चा जुलूस असं म्हणतात. मात्र हिंदू-मुस्लीम एकोप्याच्या दुष्टीने अनंत चतुर्दशीच्या एक दिवस आधी हा जुलूस काढण्याऐवजी हा जुलूस सोमवारी काढला जाणार आहे. त्यामुळेच सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

FAQ

1) ईद-ए-मिलाद म्हणजे काय?
उत्तर: ईद-ए-मिलाद, ज्याला मिलाद-उन-नबी किंवा मौलिद असेही म्हणतात, हा इस्लाम धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे. हा सण प्रेषित हजरत मोहम्मद (PBUH) यांच्या जन्मदिवसाच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. हा दिवस इस्लामिक कॅलेंडरच्या तिसऱ्या महिन्यातील रबी अल-अव्वल च्या १२व्या तारखेला येतो.

2) ईद-ए-मिलाद २०२५ कधी साजरी होईल?
उत्तर: २०२५ मध्ये रबी अल-अव्वल महिन्याचा चंद्र दिसण्यावर आधारित, ईद-ए-मिलाद ५ किंवा ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी साजरी होईल. भारतात, मार्कझी रुएत-ए-हिलाल समिती आणि मजलिस-ए-उलमा-ए-दक्कन यांनी २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी चंद्र दिसल्याचे जाहीर केले, त्यामुळे सण ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी साजरा होईल. परंतु मुंबईत गणेश विसर्जनामुळे मिरवणूक ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होईल.

3) ईद-ए-मिलाद का साजरी केली जाते?
उत्तर: हा सण प्रेषित मोहम्मद यांच्या जन्मदिवसाचे स्मरण आणि त्यांच्या शिकवणींचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. त्यांनी इस्लाम धर्माचा प्रचार केला आणि कुराण हा पवित्र ग्रंथ लोकांपर्यंत पोहोचवला. हा दिवस दया, एकता, आणि मानवतेच्या मूल्यांचा उत्सव आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

