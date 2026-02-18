धक्कादायक! आठवीच्या विद्यार्थिनीला उलथन्याने दिले 40 फटके, शिक्षिकेविरोधात गुन्हा दाखल

Tuition Teacher Assaulted A Student In Mumbai: विद्यार्थ्याने गृहपाठ पूर्ण केला नाही किंवा शिक्षकाचे ऐकले नाही तर त्याला शिक्षकाकडून निर्घृण पद्धतीने मार दिल्याच्या अनेक बातम्या समोर येत असतात. अशीच आणखी एक बातमी समोर आली आहे. ही घटना मुंबईतील घणसोली भागातील गोठीवली या गावातील आहे. घरगुती शिकवणीला जाणाऱ्या एका विद्यार्थ्यीनीने पाढे पाठ न केल्याने ट्युशन टीचरने चपाती उलटी करण्याच्या उलथन्याने तब्बल 40 फटके मारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
रहिवासी पूनम वकडे यांची मुलगी घरगुती शिकवणीला जाते. घरगुती शिकवणी घेणाऱ्या ट्युशन टीचरने विद्यार्थ्यांना पाढे पाठ करण्यास सांगितले होते. मात्र पाढे पाठ न केल्याने या आठवीतील विद्यार्थिनीला चपाती उलटी करण्याच्या उलथन्याने तब्बल 40 फटके मारले. एवढे फटके हातावर मारल्याने विद्यार्थिनीच्या हाताला सूज येऊन लाल चट्टे आले असून विद्यार्थिनीला प्रचंड वेदना होत आहेत. याप्रकरणी ट्युशन टीचरला जाब विचारला असता तुमची मुलगी अभ्यास करत नाही इतर मुलांना देखिल फटके दिले असून याचा त्रास होत असेल तर दुसऱ्या ट्युशनला पाठवा अश्याप्रकारची अरेरावीची भाषा करत उत्तरे देण्यात आली. दरम्यान या संदर्भात विद्यार्थीनीच्या कुटुंबियांकडून रबाळे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, काहीदिवसांपूर्वी मुंबईत अशीच एक घटना घडली होती. टिळकनगर परिसरात राहणाऱ्या 20 वर्षीय जन्मापासून गतिमंद असलेल्या विद्यार्थ्याला मारहाणी प्रकरणी शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुलभा व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर केंद्रातून परतल्यानंतर प्रशिक्षक गर्गे यांनी त्याला मारहाण केली. मारहाणीमुळे मुलाचा डावा कान दुखू लागला, शरीरही ठणकू लागले. दुखापत झाल्याने मुलाच्या आईने संबंधित केंद्रातील मुख्याध्यापकांकडे तक्रार केली असता त्यांनी ही तक्रार गांभीर्याने घेत अंतर्गत चौकशी केली. त्यानंतर मारहाणी प्रकरणातील शिक्षकाची तक्रार स्थानिक पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली. तक्रारीनुसार, शिक्षकाविरोधात अपंग व्यक्तीचे अधिकार अधिनियमातील कलम ९२-ब आणि भारतीय न्याय संहितेतील कलम 115-2 नुसार गुन्हा नोंदवला गेला आहे.
शाळेत किंवा महाविद्यालयात शिक्षकांकडून होणाऱ्या मारहाणीबाबत भारतीय कायद्यात अत्यंत कडक तरतुदी आहेत.