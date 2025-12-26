मोठी बातमी! शरद पवार NDA मध्ये सामील होऊ शकतात, सत्तेत बसलेल्या नेत्याचं मोठं विधान

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sanjay Shirsat claims Sharad Pawar might join NDA: राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या युती आणि आघाडी होताना पाहायला मिळत आहेत. यादरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना नेत्याने शरद पवारांबाबत मोठं विधान केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 03:57 PM IST
Sanjay Shirsat claims Sharad Pawar might join NDA: राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या युती आणि आघाडी होताना पाहायला मिळत आहेत.  यादरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना नेत्याने शरद पवारांबाबत मोठं विधान केलं आहे. शरद पवार आगामी काळात एनडीएमध्ये सहभागी होऊ शकतात असा दावा शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी केला आहे. याआधी त्यांनी मुंबईमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येत असतील तर त्याची दखल देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली पाहिजे असं मत मांडलं होतं. 

शरद पवार एनडीएमध्ये?

संजय शिरसाट यांनी एका खळबळजनक विधान करताना म्हटलं आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आगामी काळात एनडीएमध्ये (NDA) सामील होऊ शकतात. राजकारणात कोणतीही गोष्ट अशक्य नसते, असे सांगत त्यांनी या शक्यतेने कोणालाही आश्चर्य वाटू नये, असा सूचक इशाराही दिला आहे.

...तर देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली पाहिजे

नवाब मलिक आणि मुंबईत राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर भाष्य करताना त्यांनी म्हटलं होतं की, "पुण्यामध्ये राष्ट्रवादी एकत्र येणार अशी बातमी होती. त्याच पद्धतीने मुंबईमध्ये होत असेल तर त्याची दखल देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली पाहिजे. आम्हाला नवाब मलिक चालणार नाही. म्हणून आम्ही युतीत नाही.  दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत असतील तर ते त्यांच्या अंतर्गत विषय आहे. मात्र असं झालं तर तेव्हा निर्णय घेऊ". 

'भविष्यात शरद पवार काहीही करू शकतात'

"जर शरद पवार यांना आमच्या युतीमध्ये यायचं असेल तर निर्णय घेतील. भविष्यात शरद पवार काहीही करू शकतात. ते एक बाजूने राहतील हे चुकीचं आहे. त्यांनी अनेकवेळा त्यांची भूमिका बदलली आहे. पक्ष देखील विलीन केला आहे," असंही ते म्हणाले. 

'एनडीएमध्ये अधिकार घेण्याचा निर्णय फक्त केंद्रीय भाजपाला'

दरम्यान संजय शिरसाट यांच्या दाव्यावर भाष्य करताना भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "एनडीएमध्ये अधिकार घेण्याचा निर्णय तुम्हाला नाही तो फक्त केंद्रीय भाजपाला आहे. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी, नड्डाजी आमचे वरिष्ठ हे ठरवतील".

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "महाराष्ट्रामध्ये आम्ही स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीमध्ये भाजप सेना तर एकत्रित लढत आहोत. नगरपालिकेत आम्ही वेगवेगळे लढलो. त्या त्या स्थानिक पातळीला काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचे जास्त अधिकार आम्ही स्थानिक पातळीवर दिले आहेत. याचा अर्थ राज्यातील महायुतीवर काहीच परिणाम होणार नाही". 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

