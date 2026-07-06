'हाताला सलाईन अन् समोर लॅपटॉप; आजारी असतानाही महाराष्ट्राची चिंता',रुग्णालयातून एकनाथ शिंदेंचा पहिला फोटो समोर!

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांच्यावर ठाण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मात्र उपचार सुरू असतानाही त्यांनी राज्यातील मुसळधार पाऊस, मुंबई-पुणे मार्गावरील परिस्थिती आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचा आढावा घेत अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांनी प्रशासनाशी संवाद साधत परिस्थितीवर लक्ष ठेवले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विधानसभा अधिवेशनादरम्यान एकनाथ शिंदे यांना ताप आणि अशक्तपणाचा त्रास जाणवू लागला. सुरुवातीला त्यांनी काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रकृती अधिक खालावल्याने त्यांना तातडीने ठाण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
उपचार सुरू असतानाही एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि राज्यातील इतर भागांतील मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आपत्कालीन यंत्रणा सतर्क ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
सततच्या पावसामुळे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 'मिसिंग लिंक' परिसरात दरड कोसळल्यानंतर वाहतुकीत बदल करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. रस्त्यावर पडलेला मलबा हटविण्यासाठी संबंधित यंत्रणा आणि महामार्ग पोलिस युद्धपातळीवर काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हवामानामुळे कामात अडचणी येत असल्या तरी मार्ग लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर दरड कोसळल्यामुळे काही रेल्वे सेवा प्रभावित झाल्याची माहितीही त्यांनी नागरिकांपर्यंत पोहोचवली. हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन अत्यावश्यक कामाशिवाय प्रवास टाळावा आणि प्रशासनाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
शिवसेना पक्षातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने दौरे, बैठका आणि राजकीय कार्यक्रमांमुळे शिंदे यांच्यावर मोठा कामाचा ताण होता. त्यामुळेच त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याचे सांगितले जात आहे. डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिला असला तरी ते प्रशासनाशी नियमित संपर्कात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रुग्णालयात दाखल असूनही एकनाथ शिंदे राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. प्रशासनाकडून मिळणारे अहवाल, हवामानाची माहिती आणि बचावकार्याचा आढावा ते नियमित घेत आहेत. दरम्यान, त्यांचे नियोजित काही राजकीय कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले असून काही कार्यक्रमांची जबाबदारी इतर नेत्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.